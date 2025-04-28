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28.04.2025, 14:21

Новый контроль над казахстанцами: банки будут блокировать доступ к счетам

Новости Казахстана 0 927

В Казахстане планируют внедрить новый механизм защиты пользователей мобильного банкинга. Банки получат право временно блокировать доступ к приложениям при активированном микрофоне смартфона, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

 

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Блокировка на уровне мобильного приложения

Как сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в ответ на запрос LS, механизм будет реализован внутри мобильных приложений банков. Если система обнаружит активный доступ к микрофону устройства, проведение операций с денежными средствами будет автоматически ограничено.

"Блокировка инициируется автоматически на уровне мобильного приложения. В случае реализации серверной логики контроля ограничение может также поддерживаться серверной инфраструктурой банка", — пояснили в агентстве.

Новое требование охватит все банки и финансовые организации

АРРФР планирует распространить данное требование на все банки второго уровня, а также на организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. Однако нововведение будет внедрено с отсрочкой, поскольку требует серьезных технических доработок со стороны фининститутов.

Еще в марте этого года LS стало известно о планах агентства ввести норму по блокировке мобильного банкинга при активном доступе к микрофону.

Дополнительные инициативы регулятора

Помимо этого, АРРФР предлагает ввести критерии для классификации заемщиков с высоким уровнем риска при оценке их кредитоспособности. Также предполагается обязать банки создать отдельные подразделения по защите прав и интересов клиентов — физических лиц.

Кроме того, регулятор намерен установить внутренний порядок урегулирования задолженности населения, чтобы обеспечить большую прозрачность и защиту заемщиков.

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