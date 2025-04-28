С 26 апреля в Казахстане ужесточили контроль за авиапассажирами: что нужно знать

С 26 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила досмотра пассажиров при повышенном уровне террористической угрозы. Обновленные меры направлены на усиление безопасности и касаются всех объектов транспортной инфраструктуры страны, сообщает Lada.kz
Министерство транспорта Казахстана утвердило приказ, устанавливающий более строгие меры проверки пассажиров и посетителей транспортных объектов при объявлении «оранжевого» или «красного» уровня угрозы.
Из ключевых изменений:
Пассажиры обязаны предъявлять удостоверение личности либо его электронную версию через официальные мобильные приложения.
Без наличия действующего документа проход к объектам транспортной инфраструктуры будет невозможен.
Электронные документы должны быть оформлены через сервисы eGov или eGov Mobile и быть действительными на момент проверки.
Строгий контроль будет введен на следующих объектах:
Аэропорты
Железнодорожные вокзалы
Автовокзалы и автостанции
На входах и контрольных пунктах сотрудники служб досмотра будут осуществлять проверку документов всех лиц, желающих попасть в здание.
При повышении уровня угрозы проверка будет включать:
Идентификацию личности на входе в транспортные объекты.
Сверку бумажных или электронных документов с данными в государственных системах.
Отказ в допуске на объект в случае отсутствия или недействительности документов.
Особое внимание будет уделено профессиональной подготовке сотрудников досмотра, чтобы обеспечить качественное и эффективное выполнение новых требований.
Ведомство советует гражданам соблюдать следующие рекомендации:
Всегда иметь при себе удостоверение личности или его электронную версию в приложении eGov/eGov Mobile.
Проверять актуальность документов перед поездкой.
Заблаговременно готовиться к прохождению досмотра, особенно в периоды, когда уровень угрозы может быть повышен.
Следовать указаниям сотрудников служб безопасности на объектах транспорта.
Внедрение электронных удостоверений через eGov и eGov Mobile направлено на:
Ускорение процесса проверки пассажиров.
Снижение влияния человеческого фактора на прохождение досмотра.
Повышение уровня общей безопасности на транспорте.
Таким образом, Казахстан делает шаг к более современным и эффективным методам обеспечения безопасности своих граждан и гостей страны.
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