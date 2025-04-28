С 26 апреля в Казахстане ужесточили контроль за авиапассажирами: что нужно знать

С 26 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила досмотра пассажиров при повышенном уровне террористической угрозы. Обновленные меры направлены на усиление безопасности и касаются всех объектов транспортной инфраструктуры страны, сообщает Lada.kz

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Новые правила: основные изменения

Министерство транспорта Казахстана утвердило приказ, устанавливающий более строгие меры проверки пассажиров и посетителей транспортных объектов при объявлении «оранжевого» или «красного» уровня угрозы.

Из ключевых изменений:

Пассажиры обязаны предъявлять удостоверение личности либо его электронную версию через официальные мобильные приложения.

Без наличия действующего документа проход к объектам транспортной инфраструктуры будет невозможен.

Электронные документы должны быть оформлены через сервисы eGov или eGov Mobile и быть действительными на момент проверки.

Где будут действовать новые меры

Строгий контроль будет введен на следующих объектах:

Аэропорты

Железнодорожные вокзалы

Автовокзалы и автостанции

На входах и контрольных пунктах сотрудники служб досмотра будут осуществлять проверку документов всех лиц, желающих попасть в здание.

Как будет проходить проверка

При повышении уровня угрозы проверка будет включать:

Идентификацию личности на входе в транспортные объекты.

Сверку бумажных или электронных документов с данными в государственных системах.

Отказ в допуске на объект в случае отсутствия или недействительности документов.

Особое внимание будет уделено профессиональной подготовке сотрудников досмотра, чтобы обеспечить качественное и эффективное выполнение новых требований.

Что рекомендует Министерство транспорта

Ведомство советует гражданам соблюдать следующие рекомендации:

Всегда иметь при себе удостоверение личности или его электронную версию в приложении eGov/eGov Mobile.

Проверять актуальность документов перед поездкой.

Заблаговременно готовиться к прохождению досмотра , особенно в периоды, когда уровень угрозы может быть повышен.

Следовать указаниям сотрудников служб безопасности на объектах транспорта.

Переход на электронные документы

Внедрение электронных удостоверений через eGov и eGov Mobile направлено на:

Ускорение процесса проверки пассажиров.

Снижение влияния человеческого фактора на прохождение досмотра.

Повышение уровня общей безопасности на транспорте.

Таким образом, Казахстан делает шаг к более современным и эффективным методам обеспечения безопасности своих граждан и гостей страны.