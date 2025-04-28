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28.04.2025, 15:16

Море, которое отказалось умирать: почему Арал снова наполняется водой

Новости Казахстана 0 2 299

Когда-то Аральское море было одним из крупнейших на планете, но бездумная эксплуатация природных ресурсов обернулась его катастрофическим высыханием. Однако сегодня появляются первые признаки возрождения: благодаря строительству плотины и восстановительным проектам Северный Арал снова наполняется водой. Полное восстановление маловероятно, но само возвращение жизни — уже большая победа, сообщает Lada.kz со ссылкой на ixbt.com

Фото: hapok.ru
Фото: hapok.ru

Когда Арал был полон жизни

Полвека назад Аральское море занимало площадь в 68 тысяч квадратных километров — больше, чем территория Литвы. Оно входило в четвёрку крупнейших озёр мира. В его водах обитали десятки видов рыб, над ним пролетали миллионы перелётных птиц, а вдоль берегов процветали рыболовецкие поселения. Казахстанские суда ежедневно выходили в море, принося ежегодный улов до 60 тысяч тонн.

Люди верили: море будет вечным. Однако стремление СССР увеличить производство хлопка изменило всё. Капризная культура требовала обильного полива, и в 1960-х власти перенаправили воды Сырдарьи и Амударьи на хлопковые поля Узбекистана и Туркменистана. Вместо моря реки устремились в пустыню.

Как море стало пустыней

Изначально всё казалось успешным — урожаи росли. Но Арал начал стремительно умирать. Площадь водоёма уменьшалась, солёность воды увеличивалась, рыба исчезала. Уже к 1980-м море раскололось на несколько частей, а к началу 2000-х от него остались лишь разрозненные водоёмы: Малый Арал, Большой Арал, Центральный Арал и залив Тще-Бас.

На месте высохшего дна образовалась новая пустыня — Аралкум. Её площадь достигла 38 тысяч квадратных километров. Пески здесь пропитаны токсичными солями и остатками агрохимикатов, которые ветры разносят на сотни километров, вызывая болезни у местных жителей и разрушая окружающую экосистему. Климат региона стал более суровым: зимы холоднее, а лето — жарче.

Первая надежда: плотина Кокарал

В 2005 году Казахстан предпринял смелую попытку спасти Северный Арал, построив Кокаральскую плотину. Это инженерное сооружение длиной 13 километров отделило северную часть моря от южной, позволив удерживать в ней воду.

Результаты превзошли ожидания:

  • Солёность воды снизилась с 30 до 8 промилле.

  • Рыба вернулась.

  • Началась естественная регенерация экосистемы.

В 2023 году в Северный Арал поступило рекордное количество воды — 1,5 миллиарда кубометров. Море стало расти, возвращая жизнь в регион.

Что происходит сегодня

Сегодня над Северным Аралом вновь слышен плеск воды и пение птиц. Рыбаки снова выходят в море, на берегах появляются зелёные участки, а воздух стал заметно чище.

Ведутся новые проекты:

  • Планируется соединить Арал с озером Карашалан, находящимся всего в 7 километрах от берега.

  • Прокладка канала может увеличить водную площадь и утроить популяцию рыб.

Однако, несмотря на позитивные изменения, эксперты признают: вернуть море в его прежние границы невозможно. Воды не хватает, хлопковые поля по-прежнему требуют орошения, а политические вопросы распределения водных ресурсов остаются нерешёнными.

Можно ли полностью воскресить Арал?

Полное восстановление Арала — утопия. Для этого потребовались бы колоссальные объёмы воды, которые страны региона не могут выделить без ущерба своим интересам. Кроме того, климат Средней Азии стал заметно суше, чем полвека назад.

Тем не менее сама возможность хоть частичного восстановления моря стала важным символом:

  • Природа способна на возрождение при разумном подходе человека.

  • Вода вернулась туда, где казалось, её уже никогда не будет.

  • Проект Северного Арала стал примером успешного экологического вмешательства.

Итоги

Аральское море — зеркало ошибок человечества. Оно напоминает, как быстро можно уничтожить природную экосистему и насколько сложно её восстановить. Но также оно показывает: если приложить усилия, даже самые разрушенные уголки планеты могут обрести новую жизнь.

История Арала вселяет надежду — для озера Чад в Африке, болот Месопотамии в Ираке, озера Оуэнс в США и других регионов, пострадавших от неразумного водопользования. Арал стал прецедентом: морем, которое воскресло. Пусть частично, пусть болезненно — но оно снова живое.

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