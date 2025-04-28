Батырхан Шукенов: 10 лет тишины, которую не заполнить

28 апреля 2015 года не стало Батырхана Шукенова — известного казахстанского исполнителя и одного из самых ярких представителей отечественной эстрады. Сегодня, спустя десять лет, память о нём остаётся живой в сердцах поклонников, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: gazeta.ru

Ранние годы и начало творческого пути

Батырхан Шукенов родился 18 мая 1962 года в Кызылорде в семье экономистов. С раннего возраста он проявлял интерес к музыке: сначала освоил гитару, затем саксофон. Стремление к профессиональному развитию привело его в Ленинградский институт культуры, после чего он продолжил обучение в Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы, где углубленно занимался саксофоном.

Восхождение к славе

Свою музыкальную карьеру Шукенов начал в 1982 году, работая в ансамбле «Арай», который сопровождал выступления Розы Рымбаевой. Однако широкую известность он получил как один из основателей группы «А’Студио». Именно с этой группой он записал хиты «Джулия», «Солдат любви» и другие, которые стали популярными далеко за пределами Казахстана.

Сольная карьера и личные качества

В начале 2000-х Батырхан покинул «А’Студио» и начал сольную карьеру. Он выпустил несколько успешных альбомов на русском и казахском языках, подчёркивая свою приверженность национальным корням. Артиста отличали скромность, тактичность и глубокий внутренний мир, что выгодно выделяло его на фоне шоу-бизнеса.

Общественная деятельность

Батырхан Шукенов активно поддерживал казахстанскую культуру, выступал в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ и участвовал в различных благотворительных проектах. Его уважение к людям, искренность и талант сделали его символом доброты и чистоты для многих поклонников.

Память о великом артисте

Батырхан Шукенов скончался 28 апреля 2015 года в Москве от сердечного приступа. Он был похоронен в Алматы на Кенсайском кладбище. В память о нём в Кызылорде и Алматы установлены памятники, а Национальный банк Казахстана выпустил памятные монеты. Каждый год его имя с теплом вспоминают не только родные и близкие, но и многочисленные почитатели его таланта.