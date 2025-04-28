С 2026 года кредиты казахстанцам будут давать только после проверки налоговой декларации

В Казахстане с 1 января 2026 года начнут действовать новые требования для оформления кредитов и ипотек. Инициатором реформ выступило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Нововведения призваны укрепить устойчивость банковской системы, усилить защиту прав заемщиков и минимизировать кредитные риски, ообщает Lada.kz

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Основные изменения в кредитной политике

Одним из ключевых нововведений станет обязательное отнесение заемщиков к категории "высокого риска" при совпадении двух и более факторов риска. Среди критериев:

кредитная история короче трёх лет;

наличие просрочек свыше 3 МРП сроком от 30 дней за последний год;

оформление займов в трёх и более финансовых организациях;

долговая нагрузка свыше 45% от ежемесячного дохода;

отсутствие подтверждённого официального дохода;

наличие негативной кредитной истории.

Если заемщик будет признан рискованным, банк обязан будет проводить дополнительную оценку вероятности дефолта и усилить мониторинг клиента.

Налоговая декларация станет обязательной

Нововведения также предусматривают право банков требовать у физических лиц предоставление налоговой декларации. Для юридических лиц банки будут обязаны проводить глубокую проверку соответствия налоговой отчётности бухгалтерским данным.

Ключевые моменты:

существенным признается расхождение более чем на 30% по основным финансовым показателям;

для крупных корпоративных клиентов отсутствие декларации станет основанием для отказа в выдаче кредита.

Ужесточение требований к подтверждению доходов

Для физических лиц вводятся новые стандарты оценки доходов. Теперь при получении кредита потребуется более тщательная проверка регулярности и легальности источников дохода.

Это затронет:

самозанятых граждан;

фрилансеров;

лиц без официального трудоустройства.

Для них процесс оформления кредита значительно усложнится.

Независимый контроль за соблюдением прав заемщиков

В рамках реформ банки обязаны создать внутренние независимые подразделения, которые будут:

анализировать риски при разработке новых финансовых продуктов;

контролировать процессы рассмотрения клиентских обращений;

проводить оценку качества клиентского опыта.

Цель — повысить прозрачность и справедливость кредитных процедур.

Последствия для заемщиков

Для клиентов новые правила означают:

усложнение процесса получения кредитов;

ужесточение требований к финансовой прозрачности;

более длительную процедуру оформления ипотеки и займов;

необходимость тщательно готовить финансовые документы;

повышение вероятности отказа в случае незначительных просрочек или отсутствия подтверждённого дохода.

Итоги реформ

Введение новых стандартов призвано:

укрепить устойчивость финансового сектора;

сократить долю невозвратных кредитов;

повысить финансовую дисциплину среди заемщиков.

Однако изменения могут также: