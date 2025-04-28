С 2026 года кредиты казахстанцам будут давать только после проверки налоговой декларации

В Казахстане с 1 января 2026 года начнут действовать новые требования для оформления кредитов и ипотек. Инициатором реформ выступило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Нововведения призваны укрепить устойчивость банковской системы, усилить защиту прав заемщиков и минимизировать кредитные риски, ообщает Lada.kz
Одним из ключевых нововведений станет обязательное отнесение заемщиков к категории "высокого риска" при совпадении двух и более факторов риска. Среди критериев:
кредитная история короче трёх лет;
наличие просрочек свыше 3 МРП сроком от 30 дней за последний год;
оформление займов в трёх и более финансовых организациях;
долговая нагрузка свыше 45% от ежемесячного дохода;
отсутствие подтверждённого официального дохода;
наличие негативной кредитной истории.
Если заемщик будет признан рискованным, банк обязан будет проводить дополнительную оценку вероятности дефолта и усилить мониторинг клиента.
Нововведения также предусматривают право банков требовать у физических лиц предоставление налоговой декларации. Для юридических лиц банки будут обязаны проводить глубокую проверку соответствия налоговой отчётности бухгалтерским данным.
Ключевые моменты:
существенным признается расхождение более чем на 30% по основным финансовым показателям;
для крупных корпоративных клиентов отсутствие декларации станет основанием для отказа в выдаче кредита.
Для физических лиц вводятся новые стандарты оценки доходов. Теперь при получении кредита потребуется более тщательная проверка регулярности и легальности источников дохода.
Это затронет:
самозанятых граждан;
фрилансеров;
лиц без официального трудоустройства.
Для них процесс оформления кредита значительно усложнится.
В рамках реформ банки обязаны создать внутренние независимые подразделения, которые будут:
анализировать риски при разработке новых финансовых продуктов;
контролировать процессы рассмотрения клиентских обращений;
проводить оценку качества клиентского опыта.
Цель — повысить прозрачность и справедливость кредитных процедур.
Для клиентов новые правила означают:
усложнение процесса получения кредитов;
ужесточение требований к финансовой прозрачности;
более длительную процедуру оформления ипотеки и займов;
необходимость тщательно готовить финансовые документы;
повышение вероятности отказа в случае незначительных просрочек или отсутствия подтверждённого дохода.
Введение новых стандартов призвано:
укрепить устойчивость финансового сектора;
сократить долю невозвратных кредитов;
повысить финансовую дисциплину среди заемщиков.
Однако изменения могут также:
значительно сократить круг потенциальных заемщиков;
усложнить доступ к кредитным ресурсам для молодежи, самозанятых и малого бизнеса.
Комментарии0 комментарий(ев)