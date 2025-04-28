18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.03
584.82
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.04.2025, 17:12

С 2026 года кредиты казахстанцам будут давать только после проверки налоговой декларации

Новости Казахстана 0 1 878

В Казахстане с 1 января 2026 года начнут действовать новые требования для оформления кредитов и ипотек. Инициатором реформ выступило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Нововведения призваны укрепить устойчивость банковской системы, усилить защиту прав заемщиков и минимизировать кредитные риски, ообщает Lada.kz

Фото: pexels
Фото: pexels

Основные изменения в кредитной политике

Одним из ключевых нововведений станет обязательное отнесение заемщиков к категории "высокого риска" при совпадении двух и более факторов риска. Среди критериев:

  • кредитная история короче трёх лет;

  • наличие просрочек свыше 3 МРП сроком от 30 дней за последний год;

  • оформление займов в трёх и более финансовых организациях;

  • долговая нагрузка свыше 45% от ежемесячного дохода;

  • отсутствие подтверждённого официального дохода;

  • наличие негативной кредитной истории.

Если заемщик будет признан рискованным, банк обязан будет проводить дополнительную оценку вероятности дефолта и усилить мониторинг клиента.

Налоговая декларация станет обязательной

Нововведения также предусматривают право банков требовать у физических лиц предоставление налоговой декларации. Для юридических лиц банки будут обязаны проводить глубокую проверку соответствия налоговой отчётности бухгалтерским данным.

Ключевые моменты:

  • существенным признается расхождение более чем на 30% по основным финансовым показателям;

  • для крупных корпоративных клиентов отсутствие декларации станет основанием для отказа в выдаче кредита.

Ужесточение требований к подтверждению доходов

Для физических лиц вводятся новые стандарты оценки доходов. Теперь при получении кредита потребуется более тщательная проверка регулярности и легальности источников дохода.

Это затронет:

  • самозанятых граждан;

  • фрилансеров;

  • лиц без официального трудоустройства.

Для них процесс оформления кредита значительно усложнится.

Независимый контроль за соблюдением прав заемщиков

В рамках реформ банки обязаны создать внутренние независимые подразделения, которые будут:

  • анализировать риски при разработке новых финансовых продуктов;

  • контролировать процессы рассмотрения клиентских обращений;

  • проводить оценку качества клиентского опыта.

Цель — повысить прозрачность и справедливость кредитных процедур.

Последствия для заемщиков

Для клиентов новые правила означают:

  • усложнение процесса получения кредитов;

  • ужесточение требований к финансовой прозрачности;

  • более длительную процедуру оформления ипотеки и займов;

  • необходимость тщательно готовить финансовые документы;

  • повышение вероятности отказа в случае незначительных просрочек или отсутствия подтверждённого дохода.

Итоги реформ

Введение новых стандартов призвано:

  • укрепить устойчивость финансового сектора;

  • сократить долю невозвратных кредитов;

  • повысить финансовую дисциплину среди заемщиков.

Однако изменения могут также:

  • значительно сократить круг потенциальных заемщиков;

  • усложнить доступ к кредитным ресурсам для молодежи, самозанятых и малого бизнеса.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле