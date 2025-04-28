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28.04.2025, 18:13

Тюрьмы мира полны казахстанцев: где и за какие преступления сидят наши граждане

Новости Казахстана 0 901

Более тысячи граждан Казахстана на сегодняшний день находятся в местах лишения свободы за пределами страны. Об этом сообщил корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры РК, передает Lada.kz

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Сколько казахстанцев в зарубежных тюрьмах

По официальной информации, наказание в иностранных тюрьмах отбывают 1 150 граждан Казахстана в 33 странах мира.

Где больше всего казахстанских заключённых

Наибольшее число осужденных казахстанцев приходится на следующие страны:

  • Россия — 838 человек

  • Узбекистан — 62 человека

  • Кыргызстан — 50 человек

  • Южная Корея — 27 человек

  • Беларусь — 21 человек

  • Италия — 21 человек

В каких ещё странах содержатся казахстанцы

Кроме того, казахстанские граждане отбывают наказание в тюрьмах следующих государств:

  • ОАЭ

  • Украина

  • Турция

  • Германия

  • США

В каждой из этих стран содержатся от 9 до 16 человек. В отдельных случаях казахстанцы находятся в заключении в таких странах, как:

  • Армения

  • Кувейт

  • Болгария

  • Израиль

  • Таиланд

  • Бельгия

  • Саудовская Аравия

В каждой из этих стран — по одному казахстанскому заключённому.

За что осуждены казахстанцы за рубежом

Причины, по которым граждане Казахстана попали за решётку в других странах, разнообразны:

  • Кражи

  • Мошенничество

  • Убийства

  • Наркопреступления

  • Деятельность, связанная с терроризмом

Пожизненные сроки

Особое внимание привлекает тот факт, что 25 казахстанцев за рубежом были приговорены к пожизненному заключению. Осуждены они за тяжкие преступления, в том числе:

  • Убийства

  • Бандитизм

  • Нарушения, связанные с оборотом наркотиков

  • Экстремистскую деятельность

Ранее сообщалось о шести казахстанках, которые были осуждены на пожизненный срок в Ираке.

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