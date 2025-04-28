Тюрьмы мира полны казахстанцев: где и за какие преступления сидят наши граждане

Более тысячи граждан Казахстана на сегодняшний день находятся в местах лишения свободы за пределами страны. Об этом сообщил корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры РК, передает Lada.kz
По официальной информации, наказание в иностранных тюрьмах отбывают 1 150 граждан Казахстана в 33 странах мира.
Наибольшее число осужденных казахстанцев приходится на следующие страны:
Россия — 838 человек
Узбекистан — 62 человека
Кыргызстан — 50 человек
Южная Корея — 27 человек
Беларусь — 21 человек
Италия — 21 человек
Кроме того, казахстанские граждане отбывают наказание в тюрьмах следующих государств:
ОАЭ
Украина
Турция
Германия
США
В каждой из этих стран содержатся от 9 до 16 человек. В отдельных случаях казахстанцы находятся в заключении в таких странах, как:
Армения
Кувейт
Болгария
Израиль
Таиланд
Бельгия
Саудовская Аравия
В каждой из этих стран — по одному казахстанскому заключённому.
Причины, по которым граждане Казахстана попали за решётку в других странах, разнообразны:
Кражи
Мошенничество
Убийства
Наркопреступления
Деятельность, связанная с терроризмом
Особое внимание привлекает тот факт, что 25 казахстанцев за рубежом были приговорены к пожизненному заключению. Осуждены они за тяжкие преступления, в том числе:
Убийства
Бандитизм
Нарушения, связанные с оборотом наркотиков
Экстремистскую деятельность
Ранее сообщалось о шести казахстанках, которые были осуждены на пожизненный срок в Ираке.
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