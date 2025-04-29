Банки и супермаркеты "съедают" кошельки казахстанцев быстрее инфляции

По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году среднемесячный доход одного казахстанца составил 110,7 тыс. тенге, что на 14,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Основная часть поступлений – заработная плата: 999,3 тыс. тенге за год, или около 83,2 тыс. тенге ежемесячно. Помимо зарплат, жители страны получали пенсии, социальные выплаты, материальную помощь и другие виды доходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

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Расходы почти догоняют доходы

Средние годовые расходы на одного человека достигли 1,1 млн тенге, что эквивалентно 97,7 тыс. тенге в месяц. За год расходы увеличились на 9,3%, однако разница между доходами и расходами остается незначительной.

Продукты питания – главный расход

Больше половины всех расходов казахстанцев уходит на питание. За 2024 год один человек в среднем потратил на продукты 593,2 тыс. тенге (+7,7% к 2023 году). Из них:

179,4 тыс. тенге – на мясные продукты (+6,2%);

82,7 тыс. тенге – на хлеб и крупы (+6%);

58,9 тыс. тенге – на молочные изделия (+9,3%).

Непродовольственные расходы: одежда, топливо и техника

На непродовольственные товары казахстанцы тратили в среднем 262,7 тыс. тенге в год. Крупнейшими статьями расходов стали:

Одежда и обувь – 81,8 тыс. тенге (+1,5%);

Обслуживание автомобилей и топливо – 50 тыс. тенге (+17,8%);

Мебель и бытовая техника – 48,7 тыс. тенге (+2,1%).

Платные услуги: рост цен на коммуналку и связь

За платные услуги казахстанцы заплатили в среднем 214,5 тыс. тенге за год, что на 13,5% больше, чем годом ранее. Основные направления расходов:

Коммунальные услуги – 62,5 тыс. тенге (+14,6%);

Связь – 37,8 тыс. тенге (+13,8%);

Транспортные расходы – 28,8 тыс. тенге (+13,5%).

Кредиты и долги: всё больше средств на погашение

В 2024 году средний расход на погашение кредитов и долгов составил 77 тыс. тенге на человека – на 23,2% больше, чем в 2023 году. Особенно заметный рост зафиксирован в некоторых регионах:

Ұлытау: более 270 тыс. тенге в год (+43,4%);

Карагандинская область: 173,5 тыс. тенге (+19%);

Астана: 157 тыс. тенге (+18,9%).

Меньше всего на кредиты тратили жители:

Мангистауской области – 3,2 тыс. тенге (-9,8%);

Шымкента – 20,9 тыс. тенге (+26,6%);

Туркестанской области – 25,2 тыс. тенге (+14,6%).

Налоги и алименты: минимальные, но стабильные расходы

Дополнительно казахстанцы платили: