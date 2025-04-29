Банки и супермаркеты "съедают" кошельки казахстанцев быстрее инфляции

По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году среднемесячный доход одного казахстанца составил 110,7 тыс. тенге, что на 14,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Основная часть поступлений – заработная плата: 999,3 тыс. тенге за год, или около 83,2 тыс. тенге ежемесячно. Помимо зарплат, жители страны получали пенсии, социальные выплаты, материальную помощь и другие виды доходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
Средние годовые расходы на одного человека достигли 1,1 млн тенге, что эквивалентно 97,7 тыс. тенге в месяц. За год расходы увеличились на 9,3%, однако разница между доходами и расходами остается незначительной.
Больше половины всех расходов казахстанцев уходит на питание. За 2024 год один человек в среднем потратил на продукты 593,2 тыс. тенге (+7,7% к 2023 году). Из них:
179,4 тыс. тенге – на мясные продукты (+6,2%);
82,7 тыс. тенге – на хлеб и крупы (+6%);
58,9 тыс. тенге – на молочные изделия (+9,3%).
На непродовольственные товары казахстанцы тратили в среднем 262,7 тыс. тенге в год. Крупнейшими статьями расходов стали:
Одежда и обувь – 81,8 тыс. тенге (+1,5%);
Обслуживание автомобилей и топливо – 50 тыс. тенге (+17,8%);
Мебель и бытовая техника – 48,7 тыс. тенге (+2,1%).
За платные услуги казахстанцы заплатили в среднем 214,5 тыс. тенге за год, что на 13,5% больше, чем годом ранее. Основные направления расходов:
Коммунальные услуги – 62,5 тыс. тенге (+14,6%);
Связь – 37,8 тыс. тенге (+13,8%);
Транспортные расходы – 28,8 тыс. тенге (+13,5%).
В 2024 году средний расход на погашение кредитов и долгов составил 77 тыс. тенге на человека – на 23,2% больше, чем в 2023 году. Особенно заметный рост зафиксирован в некоторых регионах:
Ұлытау: более 270 тыс. тенге в год (+43,4%);
Карагандинская область: 173,5 тыс. тенге (+19%);
Астана: 157 тыс. тенге (+18,9%).
Меньше всего на кредиты тратили жители:
Мангистауской области – 3,2 тыс. тенге (-9,8%);
Шымкента – 20,9 тыс. тенге (+26,6%);
Туркестанской области – 25,2 тыс. тенге (+14,6%).
Дополнительно казахстанцы платили:
Налоги – в среднем 2,1 тыс. тенге в год (+9,9%);
Алименты – 23,3 тыс. тенге в год (+16,1%).
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