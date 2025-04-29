Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходит

На фоне участившихся сообщений о депортации казахстанцев из Грузии и жалоб на недоброжелательное отношение к туристам официальную позицию озвучило Казахстанско-грузинское экономическое объединение, сообщает Lada.kz со ссылкой на «NewTimes.kz».
Председатель объединения и почетный консул Казахстана в Грузии Георгий Джахуташвили, являющийся гражданином Грузии, подтвердил наличие проблем и прокомментировал ситуацию:
В последние годы казахстанцев стали чаще разворачивать на границе.
Поступают обращения о грубом поведении сотрудников сферы обслуживания.
«В 2024–2025 годах заметно увеличились случаи некорректного обращения с туристами из Казахстана, особенно в гостиницах, такси и магазинах. Только за прошлый год мы зафиксировали 25 жалоб. Это не критическое количество, но достаточно важное для привлечения общественного внимания», — отметил Джахуташвили.
Председатель объединения также привел официальные данные об отказах казахстанским гражданам во въезде:
В 2024 году авиакомпания Air Astana зафиксировала, что 0,26% казахстанских пассажиров, прибывших в Грузию, получили отказ на границе.
Этот показатель ниже среднего по Центральной Азии и Ближнему Востоку.
Однако тенденция к росту числа инцидентов вызывает обеспокоенность.
Георгий Джахуташвили подчеркнул, что часть трудностей связана с нарушением туристами элементарных правил въезда:
Отсутствие декларированных денежных средств.
Отсутствие обратных билетов.
Отсутствие медицинской страховки.
Неуказание цели визита.
«Многие казахстанцы едут по частным делам и не оформляют нужные документы. Это создает риски при прохождении пограничного контроля. Чтобы избежать недоразумений, необходимо заранее подготовить полный пакет бумаг и честно декларировать цель поездки», — подчеркнул он.
Также представитель объединения подтвердил рост числа жалоб на унизительное поведение отдельных грузинских пограничников:
Фиксируются случаи отказа без четких объяснений.
Отмечаются случаи оскорбительных допросов граждан Казахстана.
Ухудшение ситуации уже начинает влиять на экономические связи:
Казахстан входит в число крупнейших торговых партнеров Грузии, обеспечивая около 13% всего грузинского экспорта.
Негативный опыт пребывания казахстанцев в Грузии может ударить по туристической отрасли и совместным экономическим проектам.
«Экономическое сотрудничество напрямую связано с уровнем свободы передвижения и комфортом для гостей страны. Нынешняя ситуация требует пристального внимания», — подчеркнул Джахуташвили.
Казахстанско-грузинское экономическое объединение выразило готовность работать совместно с властями Грузии для поиска решений и улучшения ситуации.
Комментарии0 комментарий(ев)