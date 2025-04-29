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28.04.2025, 20:28

Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходит

Новости Казахстана 0 3 459

На фоне участившихся сообщений о депортации казахстанцев из Грузии и жалоб на недоброжелательное отношение к туристам официальную позицию озвучило Казахстанско-грузинское экономическое объединение, сообщает Lada.kz со ссылкой на «NewTimes.kz».

Фото: dzen.ru
Фото: dzen.ru

Официальная реакция Казахстанско-грузинского объединения

Председатель объединения и почетный консул Казахстана в Грузии Георгий Джахуташвили, являющийся гражданином Грузии, подтвердил наличие проблем и прокомментировал ситуацию:

  • В последние годы казахстанцев стали чаще разворачивать на границе.

  • Поступают обращения о грубом поведении сотрудников сферы обслуживания.

«В 2024–2025 годах заметно увеличились случаи некорректного обращения с туристами из Казахстана, особенно в гостиницах, такси и магазинах. Только за прошлый год мы зафиксировали 25 жалоб. Это не критическое количество, но достаточно важное для привлечения общественного внимания», — отметил Джахуташвили.

Статистика отказов во въезде

Председатель объединения также привел официальные данные об отказах казахстанским гражданам во въезде:

  • В 2024 году авиакомпания Air Astana зафиксировала, что 0,26% казахстанских пассажиров, прибывших в Грузию, получили отказ на границе.

  • Этот показатель ниже среднего по Центральной Азии и Ближнему Востоку.

  • Однако тенденция к росту числа инцидентов вызывает обеспокоенность.

Причины возникновения проблем на границе

Георгий Джахуташвили подчеркнул, что часть трудностей связана с нарушением туристами элементарных правил въезда:

  • Отсутствие декларированных денежных средств.

  • Отсутствие обратных билетов.

  • Отсутствие медицинской страховки.

  • Неуказание цели визита.

«Многие казахстанцы едут по частным делам и не оформляют нужные документы. Это создает риски при прохождении пограничного контроля. Чтобы избежать недоразумений, необходимо заранее подготовить полный пакет бумаг и честно декларировать цель поездки», — подчеркнул он.

Жалобы на некорректное обращение на границе

Также представитель объединения подтвердил рост числа жалоб на унизительное поведение отдельных грузинских пограничников:

  • Фиксируются случаи отказа без четких объяснений.

  • Отмечаются случаи оскорбительных допросов граждан Казахстана.

Возможные последствия для отношений между странами

Ухудшение ситуации уже начинает влиять на экономические связи:

  • Казахстан входит в число крупнейших торговых партнеров Грузии, обеспечивая около 13% всего грузинского экспорта.

  • Негативный опыт пребывания казахстанцев в Грузии может ударить по туристической отрасли и совместным экономическим проектам.

«Экономическое сотрудничество напрямую связано с уровнем свободы передвижения и комфортом для гостей страны. Нынешняя ситуация требует пристального внимания», — подчеркнул Джахуташвили.

Намерение к сотрудничеству

Казахстанско-грузинское экономическое объединение выразило готовность работать совместно с властями Грузии для поиска решений и улучшения ситуации.

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