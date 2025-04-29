Воспитанник детского дома повесил флаг Казахстана в новой квартире

В Казахстане молодой человек, выросший в детском доме, стал владельцем однокомнатной меблированной квартиры, предоставленной государством. Растроганный таким вниманием, он украсил спальню флагом Казахстана в знак признательности, сообщает Lada.kz со ссылкой на instagram аккаунт kokshetaulive .

Фото: instagram.com/kokshetaulive/

Искренняя благодарность за заботу

"Теперь у меня есть уголок, где я смогу начать жизнь с чистого листа. Спасибо за этот шанс!" — поделился он в видеообращении.

Новый старт благодаря государственной поддержке

История юноши показывает, насколько важна государственная помощь для воспитанников детских домов. Обеспечивая их жильем, государство дает таким ребятам возможность уверенно строить свою жизнь, обрести самостоятельность и веру в собственные силы.

Трогательные моменты: флаг как символ родины

Ранее в социальных сетях завирусилось видео, на котором маленький мальчик, проживающий в России, искренне радуется, увидев флаг Казахстана. В кадре ребенок обнимает знамя и с теплотой говорит, что Казахстан — это его жизнь. Эти истории подчеркивают, насколько глубокую эмоциональную связь казахстанцы сохраняют со своей страной, независимо от возраста и места проживания.