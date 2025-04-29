"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцев

В Казахстане провели масштабное исследование миграционных настроений, которое выявило пугающую тенденцию. Согласно данным, 91% из 9500 опрошенных заявили, что либо уже планируют переезд за границу, либо серьёзно об этом задумываются, сообщает Lada.kz

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Кто принял участие в исследовании

Опрос охватил широкую аудиторию: респондентов из разных возрастных категорий, сфер занятости и всех регионов страны. Это позволяет говорить о высокой репрезентативности результатов и обобщать полученные данные на всё население Казахстана.

Возможные последствия для страны

Эксперты предупреждают: столь высокий уровень миграционных настроений может иметь серьёзные последствия для экономики и демографии страны. Особенно остро проблема проявится в случае оттока молодых людей и квалифицированных специалистов, чья утрата нанесёт ощутимый урон рынку труда и инновационному развитию.

Статистика миграции: рост выезда за границу

Дополнительные данные озвучил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев. По его словам, в 2024 году Казахстан фиксирует увеличение числа граждан, покинувших страну. Если в 2023 году за границей обосновались 9344 человека, то в 2024 году этот показатель вырос почти вдвое — до 17 164 человек.

Заключение

Стремительный рост миграционных настроений и реальный отток населения ставят перед государством серьёзные вызовы. В ближайшее время необходимы меры по повышению качества жизни, созданию привлекательных условий для работы и развития, чтобы удержать граждан внутри страны.