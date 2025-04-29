Кто заманивает казахстанцев на войну? МВД и КНБ начали охоту на агитаторов

В Казахстане начата проверка по фактам распространения агитационных листовок, призывающих к участию в войне на стороне иностранного государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

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Распространение листовок: что известно

В последнее время в социальных сетях появились фотографии листовок с призывами вступить в вооруженные силы другой страны. В агитационных материалах упоминается Министерство обороны Российской Федерации, а также указываются контактные данные для связи.

По информации редакции Tengrinews.kz, фотографии этих листовок якобы распространяли на улицах Астаны, Алматы и Атырау.

Реакция правоохранительных органов

Редакция направила официальные запросы в Комитет национальной безопасности (КНБ) и Министерство внутренних дел (МВД) для получения комментариев.

В КНБ подтвердили, что проводится проверка по фактам размещения подобных листовок в интернете. Однако информация об их физическом распространении на территории городов и регионов Казахстана не подтвердилась.

"Сведения о фактическом распространении листовок на улицах не подтвердились", — уточнили в ведомстве.

В МВД также сообщили об отсутствии фактов физического распространения агитационных материалов. Вместе с тем министерство обратило внимание на случаи размещения в социальных сетях предложений заключить контракты с иностранными вооруженными силами за денежное вознаграждение. Эти факты также находятся в стадии проверки.

Ответственность за участие в военных конфликтах

МВД напомнило гражданам о необходимости строго соблюдать законодательство Казахстана и воздерживаться от участия в вооруженных конфликтах за рубежом, что может повлечь серьезные правовые последствия.

Согласно статье 172 Уголовного кодекса Республики Казахстан, за умышленное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на стороне иностранного государства без признаков наемничества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет.

За наемничество (статья 170 УК РК) предусмотрено ещё более строгое наказание — лишение свободы на срок от 7 лет до пожизненного, с возможным лишением гражданства и конфискацией имущества.