"Не договорились на месте": в Казахстане полицейского избили за отказ брать взятку

В Акмолинской области суд признал двух братьев виновными в избиении сотрудника полиции за отказ "решить вопрос на месте", сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Фото: Vlast.kz/ Жанар Каримова

Инцидент произошел во время патрулирования, пострадавший инспектор получил сотрясение мозга

Остановка автомобиля и конфликт с полицейским

Согласно данным, опубликованным в официальном аккаунте суда в Facebook, инцидент произошел в ходе патрулирования. Инспектор полиции остановил автомобиль, за рулем которого находился один из братьев — гражданин Е. На просьбу предоставить документы водитель ответил отказом, а при проверке данных представился чужим именем.

Выяснение личности и эскалация конфликта

В процессе проверки сотрудник полиции установил настоящие личные данные водителя, а также выяснил, что Е. ранее был лишен права управления транспортными средствами. После этого инспектор приступил к оформлению административного протокола.

Однако Е., недовольный развитием событий, вызвал на место своего брата О. Вместе они обратились к полицейскому с просьбой "решить вопрос на месте", фактически намекая на возможность избежать наказания. Получив отказ, мужчины перешли к насилию.

Избиение инспектора и последствия для пострадавшего

Как следует из материалов дела, братья нанесли инспектору несколько ударов кулаками в лицо, после чего скрылись с места происшествия.

Проведенная медицинская экспертиза зафиксировала у сотрудника полиции сотрясение головного мозга и легкий вред здоровью.

Судебное разбирательство и вынесенный приговор

Оба брата были обвинены в применении насилия группой лиц в отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей. Суд признал их виновными.

Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев каждому, с установлением пробационного контроля на весь срок исполнения приговора.