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29.04.2025, 10:26

Почему дачный шашлык может обойтись в 78 000 тенге: новые правила от МЧС

Новости Казахстана 0 504

В социальных сетях появилась информация о том, что за приготовление шашлыков на даче якобы грозит штраф в размере 78 000 тенге. Насколько это соответствует действительности, выяснили журналисты Tengri Life, получив комментарий от МЧС, сообщает Lada.kz

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Что сообщил блогер

В Instagram блогер Kamaelaksu рассказал о запрете на сжигание сухой травы и разведение костров на дачных участках. По его словам:

  • За нарушение может быть наложен штраф до 78 000 тенге.

  • Готовить шашлык разрешено только при соблюдении определённых условий:

    • Мангал должен находиться не менее чем в 10 метрах от зданий.

    • Рядом должен быть огнетушитель или ёмкость с водой.

Эта информация вызвала широкий общественный резонанс среди дачников, для которых весенние шашлыки — важная традиция.

Ответ МЧС: запрет действует давно

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что запрет на разведение костров на дачных участках существует, но это не новое требование.

Ключевые моменты:

  • Норма действует с 2006 года согласно Правилам пожарной безопасности (пункт 140 от 8 февраля 2006 года).

  • В актуальной редакции требования изложены в пункте 174, где указано:

    • В условиях сухой, жаркой и ветреной погоды запрещается:

      • Разведение костров.

      • Проведение пожароопасных работ.

      • Розжиг углей, мусора, отходов и сухой травы.

      • Топка нестационарных печей и очагов.

Как правильно жарить шашлыки на даче

МЧС напомнило о существующих правилах безопасности при приготовлении шашлыков:

  • Разведение костров допустимо только:

    • При благоприятной погоде.

    • На расстоянии не менее 50 метров от зданий.

    • В специально оборудованных местах под контролем.

  • Использование мангалов, грилей и барбекю возможно при соблюдении условий:

    • Расстояние от зданий и сооружений — не менее 10 метров.

    • Наличие огнетушителя или ёмкости с водой объемом не менее 10 литров.

    • Мангал нельзя устанавливать:

      • В местах с сухой растительностью.

      • Под деревьями.

      • Под навесами из горючих материалов.

Штрафы за нарушение требований

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы согласно статье 410 КоАП РК:

  • Физические лица — 5 МРП (примерно 19 660 тенге).

  • Должностные лица, субъекты малого бизнеса и НКО — 15 МРП.

  • Субъекты среднего бизнеса — 25 МРП.

  • Крупные предприятия — 50 МРП.

Чем грозит шашлык в национальном парке

Любителям жарить шашлыки в особо охраняемых природных территориях, таких как Иле-Алатауский национальный парк, грозят более серьёзные штрафы:

  • За нарушение статьи 367 КоАП РК:

    • Физические лица — штраф в размере 100 МРП.

    • Должностные лица и малый бизнес — 250 МРП (393 200 тенге).

Штрафы за костры в неположенных местах

Если развести костёр без соблюдения требований безопасности, штрафы предусмотрены статьёй 336 КоАП РК:

  • Физические лица — 20 МРП (78 640 тенге).

  • Должностные лица — 50 МРП.

  • Малый бизнес и НКО — 200 МРП.

  • Средний бизнес — 300 МРП.

  • Крупный бизнес — 500 МРП.

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