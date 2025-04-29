Почему дачный шашлык может обойтись в 78 000 тенге: новые правила от МЧС

В социальных сетях появилась информация о том, что за приготовление шашлыков на даче якобы грозит штраф в размере 78 000 тенге. Насколько это соответствует действительности, выяснили журналисты Tengri Life, получив комментарий от МЧС, сообщает Lada.kz
В Instagram блогер Kamaelaksu рассказал о запрете на сжигание сухой травы и разведение костров на дачных участках. По его словам:
За нарушение может быть наложен штраф до 78 000 тенге.
Готовить шашлык разрешено только при соблюдении определённых условий:
Мангал должен находиться не менее чем в 10 метрах от зданий.
Рядом должен быть огнетушитель или ёмкость с водой.
Эта информация вызвала широкий общественный резонанс среди дачников, для которых весенние шашлыки — важная традиция.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что запрет на разведение костров на дачных участках существует, но это не новое требование.
Ключевые моменты:
Норма действует с 2006 года согласно Правилам пожарной безопасности (пункт 140 от 8 февраля 2006 года).
В актуальной редакции требования изложены в пункте 174, где указано:
В условиях сухой, жаркой и ветреной погоды запрещается:
Разведение костров.
Проведение пожароопасных работ.
Розжиг углей, мусора, отходов и сухой травы.
Топка нестационарных печей и очагов.
МЧС напомнило о существующих правилах безопасности при приготовлении шашлыков:
Разведение костров допустимо только:
При благоприятной погоде.
На расстоянии не менее 50 метров от зданий.
В специально оборудованных местах под контролем.
Использование мангалов, грилей и барбекю возможно при соблюдении условий:
Расстояние от зданий и сооружений — не менее 10 метров.
Наличие огнетушителя или ёмкости с водой объемом не менее 10 литров.
Мангал нельзя устанавливать:
В местах с сухой растительностью.
Под деревьями.
Под навесами из горючих материалов.
За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы согласно статье 410 КоАП РК:
Физические лица — 5 МРП (примерно 19 660 тенге).
Должностные лица, субъекты малого бизнеса и НКО — 15 МРП.
Субъекты среднего бизнеса — 25 МРП.
Крупные предприятия — 50 МРП.
Любителям жарить шашлыки в особо охраняемых природных территориях, таких как Иле-Алатауский национальный парк, грозят более серьёзные штрафы:
За нарушение статьи 367 КоАП РК:
Физические лица — штраф в размере 100 МРП.
Должностные лица и малый бизнес — 250 МРП (393 200 тенге).
Если развести костёр без соблюдения требований безопасности, штрафы предусмотрены статьёй 336 КоАП РК:
Физические лица — 20 МРП (78 640 тенге).
Должностные лица — 50 МРП.
Малый бизнес и НКО — 200 МРП.
Средний бизнес — 300 МРП.
Крупный бизнес — 500 МРП.
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