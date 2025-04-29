Почему дачный шашлык может обойтись в 78 000 тенге: новые правила от МЧС

В социальных сетях появилась информация о том, что за приготовление шашлыков на даче якобы грозит штраф в размере 78 000 тенге. Насколько это соответствует действительности, выяснили журналисты Tengri Life , получив комментарий от МЧС, сообщает Lada.kz

Фото: ru.pinterest.com

Что сообщил блогер

В Instagram блогер Kamaelaksu рассказал о запрете на сжигание сухой травы и разведение костров на дачных участках. По его словам:

За нарушение может быть наложен штраф до 78 000 тенге.

Готовить шашлык разрешено только при соблюдении определённых условий: Мангал должен находиться не менее чем в 10 метрах от зданий. Рядом должен быть огнетушитель или ёмкость с водой.



Эта информация вызвала широкий общественный резонанс среди дачников, для которых весенние шашлыки — важная традиция.

Ответ МЧС: запрет действует давно

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что запрет на разведение костров на дачных участках существует, но это не новое требование.

Ключевые моменты:

Норма действует с 2006 года согласно Правилам пожарной безопасности (пункт 140 от 8 февраля 2006 года).

В актуальной редакции требования изложены в пункте 174, где указано: В условиях сухой, жаркой и ветреной погоды запрещается: Разведение костров. Проведение пожароопасных работ. Розжиг углей, мусора, отходов и сухой травы. Топка нестационарных печей и очагов.



Как правильно жарить шашлыки на даче

МЧС напомнило о существующих правилах безопасности при приготовлении шашлыков:

Разведение костров допустимо только: При благоприятной погоде. На расстоянии не менее 50 метров от зданий. В специально оборудованных местах под контролем.

Использование мангалов, грилей и барбекю возможно при соблюдении условий: Расстояние от зданий и сооружений — не менее 10 метров. Наличие огнетушителя или ёмкости с водой объемом не менее 10 литров. Мангал нельзя устанавливать: В местах с сухой растительностью. Под деревьями. Под навесами из горючих материалов.



Штрафы за нарушение требований

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы согласно статье 410 КоАП РК:

Физические лица — 5 МРП (примерно 19 660 тенге).

Должностные лица, субъекты малого бизнеса и НКО — 15 МРП.

Субъекты среднего бизнеса — 25 МРП.

Крупные предприятия — 50 МРП.

Чем грозит шашлык в национальном парке

Любителям жарить шашлыки в особо охраняемых природных территориях, таких как Иле-Алатауский национальный парк, грозят более серьёзные штрафы:

За нарушение статьи 367 КоАП РК: Физические лица — штраф в размере 100 МРП. Должностные лица и малый бизнес — 250 МРП (393 200 тенге).



Штрафы за костры в неположенных местах

Если развести костёр без соблюдения требований безопасности, штрафы предусмотрены статьёй 336 КоАП РК: