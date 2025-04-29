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29.04.2025, 11:59

Почему снятие пенсионных накоплений в Казахстане уменьшает выплаты в старости

Новости Казахстана 0 455

Использование пенсионных накоплений для решения жилищных или медицинских вопросов в Казахстане стало возможным несколько лет назад. Однако многие граждане ошибочно полагают, что такие действия не повлияют на размер их будущей пенсии, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов
Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Что нужно знать о пороге минимальной достаточности

Чтобы воспользоваться пенсионными накоплениями для покупки жилья или оплаты лечения, необходимо, чтобы на счете в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) оставалась сумма, равная или превышающая порог минимальной достаточности.

Основные факты о пороге:

  • Порог минимальной достаточности зависит от возраста вкладчика.

  • В 2025 году этот показатель варьируется от 3 260 000 тенге для молодых вкладчиков до 9 890 000 тенге для людей предпенсионного возраста.

  • Порог не определяет сумму, которую можно снять, — он показывает минимальный остаток средств после изъятия.

Ошибочное понимание: почему "нетронутый порог" не спасет пенсию

Многие вкладчики считают, что если после частичного изъятия средств на жилье или лечение на счете осталась сумма, превышающая установленный порог, размер их будущей пенсии останется прежним. Однако это не так.

Важные моменты:

  • Размер пенсии напрямую зависит от накопленной суммы: чем больше средств, тем выше ежемесячные выплаты.

  • Любое уменьшение накоплений приводит к снижению размера будущей пенсии.

Почему важно учитывать регулярные взносы

При расчете порога минимальной достаточности предполагается, что гражданин:

  • Продолжит делать пенсионные отчисления до достижения пенсионного возраста.

  • Его заработная плата будет не ниже установленного минимального уровня.

Если после изъятия накоплений вкладчик перестанет вносить регулярные взносы, то к моменту выхода на пенсию его накопления могут оказаться крайне скромными.

Что произойдет, если накопления исчерпаются

В отличие от государственной базовой пенсии, выплаты из ЕНПФ производятся только до тех пор, пока на индивидуальном пенсионном счете есть средства. Как только они закончатся, пенсионные выплаты из накопительной части прекращаются.

Это значит, что:

  • Человек останется только с государственной пенсией.

  • Уровень жизни на пенсии может значительно снизиться.

Рекомендации ЕНПФ: подумайте дважды

В ЕНПФ настоятельно рекомендуют перед принятием решения о снятии средств тщательно взвесить все плюсы и минусы.

Перед тем как изъять накопления, необходимо:

  • Определить, на какой уровень пенсии вы рассчитываете в будущем.

  • Оценить свои финансовые приоритеты.

  • Учесть возможные изменения в уровне дохода и регулярность будущих отчислений.

«Накопительная пенсионная система Казахстана направлена на обеспечение достойного уровня жизни граждан после выхода на пенсию. Поэтому любое решение о снятии средств должно быть взвешенным и осознанным», — подчеркнули в фонде.

Сколько нужно накопить для достойной пенсии

Ранее сообщалось, что для получения ежемесячной пенсионной выплаты свыше 300 тысяч тенге необходимо накопить на индивидуальном пенсионном счете определенную сумму. Подробные расчеты зависят от возраста выхода на пенсию, предполагаемой продолжительности жизни и других факторов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
С такими огромными ресурсами они ещё и запугивают население.
29.04.2025, 09:41
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