В Казахстане отключат телевидение и радио

29 апреля 2025 года Министерство культуры и информации Казахстана сообщило о плановом отключении теле- и радиовещания, сообщает Lada.kz

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Причина отключения

По информации ведомства, работы связаны с проведением регулярных планово-профилактических мероприятий. Их осуществляет АО "Казтелерадио" для обеспечения стабильного и качественного функционирования спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

Когда отключат телерадиосигнал

Отключение запланировано на 30 апреля 2025 года. Вещание будет полностью приостановлено в период с 03:00 до 17:00 часов. В течение этого времени доступ к теле- и радиоканалам будет недоступен по всей территории страны.

В официальном сообщении компания принесла извинения гражданам за доставленные неудобства и попросила отнестись с пониманием к необходимым техническим работам.

Куда обращаться за разъяснениями

В случае возникновения вопросов по отключению телерадиовещания рекомендуется обращаться по следующим контактам: