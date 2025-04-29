В Казахстане отключат телевидение и радио

29 апреля 2025 года Министерство культуры и информации Казахстана сообщило о плановом отключении теле- и радиовещания, сообщает Lada.kz
По информации ведомства, работы связаны с проведением регулярных планово-профилактических мероприятий. Их осуществляет АО "Казтелерадио" для обеспечения стабильного и качественного функционирования спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
Отключение запланировано на 30 апреля 2025 года. Вещание будет полностью приостановлено в период с 03:00 до 17:00 часов. В течение этого времени доступ к теле- и радиоканалам будет недоступен по всей территории страны.
В официальном сообщении компания принесла извинения гражданам за доставленные неудобства и попросила отнестись с пониманием к необходимым техническим работам.
В случае возникновения вопросов по отключению телерадиовещания рекомендуется обращаться по следующим контактам:
короткий номер: 193;
телефон: +7 (727) 2 581 500;
бесплатная горячая линия: 8 8000 800 193.
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