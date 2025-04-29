В Казахстане при странных обстоятельствах погиб заключенный

В учреждении уголовно-исполнительной системы в Семее, расположенном в области Абай, погиб заключенный. Информация о происшествии впервые появилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

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Детали происшествия

По предварительным данным, трагедия произошла на территории "Учреждения №20". Как уточняется в сообщениях, на теле погибшего были обнаружены многочисленные повреждения, что свидетельствует о возможном применении насилия.

Реакция властей

В пресс-службе Департамента полиции области Абай подтвердили факт смерти заключенного. Уточняется, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан и помещен в штрафной изолятор учреждения.

"Проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", — прокомментировали в пресс-службе ДП области Абай.

Ход расследования

Правоохранительные органы подчеркнули, что в интересах следствия подробности происшествия пока не разглашаются. Однако отмечено, что расследование взято под особый контроль руководства областного департамента полиции.