В Казахстане снизят НДС на лекарства и медуслуги до 5%

На заседании правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что в Казахстане с 2026 года планируется ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5% на медицинские услуги и лекарственные препараты. Это решение стало результатом обсуждений нового проекта Налогового кодекса, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Минздрав уточнил: бесплатная и часть платной медицины останется полностью освобожденной от налога

Отказ от изначально предложенной ставки в 10%

По словам министра, в первоначальной версии проекта предполагалось ввести НДС в размере 10% на реализацию лекарств и оказание медицинских услуг. Однако в ходе обсуждений было решено скорректировать подход.

«Согласно действующему налоговому кодексу, реализация лекарств и медицинские услуги освобождены от НДС. В новой редакции кодекса предлагалось ввести налог в размере 10%. Сегодня после консультаций мы приняли решение установить пониженную ставку в 5% с 2026 года», — уточнила Акмарал Альназарова.

ГОБМП и ОСМС останутся без НДС

Глава Минздрава подчеркнула, что услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), полностью сохранят освобождение от налогообложения.

Кроме того, будет разработан специальный перечень медицинских услуг и лекарств, которые, независимо от формы собственности медучреждения или аптеки, также не будут облагаться НДС.

«Чувствительные» препараты и ключевые услуги — без налога

По словам Альназаровой, в список освобожденных от НДС войдут наиболее востребованные и «социально чувствительные» препараты. Аналогичный подход применят к услугам — например, паллиативная и онкологическая помощь останутся без НДС как в государственных, так и в частных клиниках.

Контекст: как развивалась дискуссия

В начале апреля стало известно, что в Казахстане рассматривается возможность снизить НДС на медицинские товары и услуги, особенно направленные на лечение тяжёлых и хронических заболеваний. Обсуждалась ставка в 5% или полное освобождение от налога.

Инициативу об изменении налоговой нагрузки на медицину прокомментировали и на высшем уровне. В январе премьер-министр Олжас Бектенов предложил увеличить ставку НДС, одновременно снизив социальный налог и пенсионные отчисления для работодателей. Однако позже президент Касым-Жомарт Токаев назвал предложенную ставку завышенной и поручил пересмотреть её совместно с экспертным сообществом.