Казахстан ведет переговоры с США о смягчении импортных пошлин

Правительство Казахстана начало переговоры с США с целью исключить казахстанские товары из перечня, подпадающего под действие новых повышенных импортных тарифов. Об этом сообщает издание LS со ссылкой на Министерство торговли, передает Lada.kz

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Основной экспорт не пострадает: нефть, уран и ферросплавы вне зоны риска

Влияние ограничено: под пошлины попадает лишь малая часть экспорта

Как уточнил заместитель директора департамента внешнеторговой деятельности Минторговли Серик Ашитов, под потенциальные ограничения подпадает всего 4,8% казахстанского экспорта в США. При этом около 90% всего экспорта в Штаты приходится на стратегически важные товары — нефть, уран, серебро и ферросплавы, которые не затрагиваются введенными мерами.

«США предоставили 90-дневную отсрочку по введению новых тарифов. В это время мы ведем консультации, чтобы Казахстан был исключен из списка стран, на которые распространяется повышение», — отметил Серик Ашитов.

Вопрос вынесут на международный уровень

Власти также планируют поднять этот вопрос на площадках международных организаций, в том числе Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы защитить интересы национальной экономики и минимизировать потенциальные риски.

«На данный момент нет оснований полагать, что новые меры США нанесут серьезный ущерб казахстанскому экспорту. Тем не менее, мы продолжим работу с американской стороной, чтобы смягчить возможные последствия и укрепить наши торговые связи», — подчеркнул Ашитов.

Контекст: США ужесточили торговую политику

Ранее сообщалось, что Казахстан готовится к официальным торговым переговорам с США на фоне изменения американской тарифной политики. В начале апреля Вашингтон повысил импортные пошлины почти для всех стран, включая Казахстан. В частности, тариф для казахстанских товаров был увеличен до 27%, но пока временно приостановлен на 90 дней.

Также отмечается, что в последние годы объемы американского финансирования в экономику Казахстана снизились.