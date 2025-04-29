В каких банках казахстанцам сегодня выгоднее брать ипотеку

Объем ипотечного кредитования в стране вырос на 13% за год и достиг 6,1 трлн тенге. В преддверии снижения ставок по рыночной ипотеке LS изучил, какие условия предлагают казахстанцам крупнейшие банки страны, сообщает Lada.kz

Фото: immunocap.ru

Altyn Bank: ставка от 15%, сумма — до 175 млн тенге

Банк предлагает оформить жилищный кредит сроком до 20 лет. Максимальная сумма займа — 175 млн тенге.

Основные параметры:

Первоначальный взнос — не менее 20%;

Ставка вознаграждения — от 15% до 21,5%;

Эффективная ставка (ГЭСВ) — 20,8–24%;

В некоторых регионах предъявляются особые требования к залогу.

Также доступны партнерские программы с застройщиками, а в рамках цифровой ипотеки приобретаемое жилье выступает в качестве залога.

Freedom Bank: ставка от 8,8%, программы на новостройки и вторичку

Банк предлагает несколько ипотечных программ, включая цифровую и каскадную ипотеку.

Цифровая ипотека:

Срок — от 3 до 20 лет;

Сумма — до 70 млн тенге;

ГЭСВ — от 17,2% до 24,6%;

Доступна как для вторичного жилья, так и новостроек от партнеров банка.

Каскадная ипотека:

Предназначена для приобретения новостроек от партнеров БВУ;

Максимальная сумма — 35 млн тенге;

ГЭСВ — от 8,8% до 17,6%;

Ставка зависит от срока: чем он меньше, тем ниже переплата.

ForteBank: ипотека до 200 млн тенге под залог

Банк предоставляет жилищные кредиты под залог недвижимости. Основные условия:

Сумма займа — до 200 млн тенге;

Срок — до 15 лет;

Ставка — от 17,5% до 20%;

ГЭСВ — 19,5–25%;

Первоначальный взнос — от 15%.

Кроме покупки жилья, средства можно использовать для рефинансирования действующей ипотеки.

Банк ЦентрКредит: накопительная ипотека и гибкие программы

У БЦК есть особый формат ипотеки для граждан без официального подтверждения доходов — накопительная ипотека:

Требуется накопление на депозите не менее 6 месяцев;

Рекомендуемый вклад — «Чемпион», допускаются и другие продукты.

По остальным программам:

Срок — до 15 лет;

Первоначальный взнос — от 20%;

Ставка — от 18,5% до 22,5%;

ГЭСВ — 20,5–25%;

Максимальная сумма — до 100 млн тенге (в зависимости от программы).

Размер кредита может варьироваться в зависимости от региона проживания заемщика.

Halyk Bank: ипотека без ограничений по сумме

Крупнейший банк страны предлагает цифровую ипотеку с неограниченным лимитом по сумме. Условия:

Срок — до 20 лет;

Первоначальный взнос — от 20%;

Ставка — 19–21%;

ГЭСВ — от 21% до 25%;

В залог можно оформить как жилье, так и коммерческую недвижимость.

Также доступны совместные программы с застройщиками с аналогичными условиями.

Нурбанк: ставка от 8% по специальной программе

Основная ипотечная программа:

Сумма — до 70 млн тенге;

Взнос — от 20%;

Срок — до 20 лет;

Ставка — 18–22%;

ГЭСВ — 19,9–24,8%.

Специальная программа «Нур Шанырак»:

Предназначена для покупки залоговой или балансовой недвижимости;

Сумма займа — до 90% от стоимости объекта;

Первоначальный взнос — от 10%;

Срок — до 20 лет;

Ставка — 8–15%;

ГЭСВ — 8,3–16%.

Где оформили больше всего ипотек

Наибольшая активность по жилищным займам зафиксирована в крупных городах и областях: