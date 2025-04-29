В каких банках казахстанцам сегодня выгоднее брать ипотеку

Объем ипотечного кредитования в стране вырос на 13% за год и достиг 6,1 трлн тенге. В преддверии снижения ставок по рыночной ипотеке LS изучил, какие условия предлагают казахстанцам крупнейшие банки страны, сообщает Lada.kz
Банк предлагает оформить жилищный кредит сроком до 20 лет. Максимальная сумма займа — 175 млн тенге.
Основные параметры:
Первоначальный взнос — не менее 20%;
Ставка вознаграждения — от 15% до 21,5%;
Эффективная ставка (ГЭСВ) — 20,8–24%;
В некоторых регионах предъявляются особые требования к залогу.
Также доступны партнерские программы с застройщиками, а в рамках цифровой ипотеки приобретаемое жилье выступает в качестве залога.
Банк предлагает несколько ипотечных программ, включая цифровую и каскадную ипотеку.
Цифровая ипотека:
Срок — от 3 до 20 лет;
Сумма — до 70 млн тенге;
ГЭСВ — от 17,2% до 24,6%;
Доступна как для вторичного жилья, так и новостроек от партнеров банка.
Каскадная ипотека:
Предназначена для приобретения новостроек от партнеров БВУ;
Максимальная сумма — 35 млн тенге;
ГЭСВ — от 8,8% до 17,6%;
Ставка зависит от срока: чем он меньше, тем ниже переплата.
Банк предоставляет жилищные кредиты под залог недвижимости. Основные условия:
Сумма займа — до 200 млн тенге;
Срок — до 15 лет;
Ставка — от 17,5% до 20%;
ГЭСВ — 19,5–25%;
Первоначальный взнос — от 15%.
Кроме покупки жилья, средства можно использовать для рефинансирования действующей ипотеки.
У БЦК есть особый формат ипотеки для граждан без официального подтверждения доходов — накопительная ипотека:
Требуется накопление на депозите не менее 6 месяцев;
Рекомендуемый вклад — «Чемпион», допускаются и другие продукты.
По остальным программам:
Срок — до 15 лет;
Первоначальный взнос — от 20%;
Ставка — от 18,5% до 22,5%;
ГЭСВ — 20,5–25%;
Максимальная сумма — до 100 млн тенге (в зависимости от программы).
Размер кредита может варьироваться в зависимости от региона проживания заемщика.
Крупнейший банк страны предлагает цифровую ипотеку с неограниченным лимитом по сумме. Условия:
Срок — до 20 лет;
Первоначальный взнос — от 20%;
Ставка — 19–21%;
ГЭСВ — от 21% до 25%;
В залог можно оформить как жилье, так и коммерческую недвижимость.
Также доступны совместные программы с застройщиками с аналогичными условиями.
Основная ипотечная программа:
Сумма — до 70 млн тенге;
Взнос — от 20%;
Срок — до 20 лет;
Ставка — 18–22%;
ГЭСВ — 19,9–24,8%.
Специальная программа «Нур Шанырак»:
Предназначена для покупки залоговой или балансовой недвижимости;
Сумма займа — до 90% от стоимости объекта;
Первоначальный взнос — от 10%;
Срок — до 20 лет;
Ставка — 8–15%;
ГЭСВ — 8,3–16%.
Наибольшая активность по жилищным займам зафиксирована в крупных городах и областях:
Астана — 1,8 трлн тенге (+12,5% за год);
Алматы — 1,5 трлн тенге (+15,4%);
Карагандинская область — 377,7 млрд тенге (+5,9%).
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