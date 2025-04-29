Как изменится подоходный налог для казахстанцев с 30 апреля

С 30 апреля 2025 года Казахстан может перейти от плоской системы налогообложения к прогрессивной шкале индивидуального подоходного налога (ИПН). Это станет ключевым изменением в проекте нового Налогового кодекса, который в этот день будет рассмотрен Мажилисом во втором чтении, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Валерия Змейкова

От единой ставки к прогрессивной шкале

В настоящее время ИПН взимается по единой ставке 10%, что прописано в статье 320 действующего Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года. Однако уже завтра эта ставка может быть заменена системой, где налоговая нагрузка будет зависеть от уровня доходов и вида деятельности.

Что сейчас:

Единая ставка ИПН – 10% .

Стандартный налоговый вычет – 14 МРП (в 2025 году это 55 048 тенге).

Для доходов ниже 25 МРП в месяц (98 300 тенге) действует льготный вычет на 90% дохода, ИПН составит лишь 1%.

Какой станет новая шкала налогообложения

Согласно статье 354 проекта нового Налогового кодекса, ставка ИПН теперь будет дифференцированной:

Базовые ставки:

3% – доходы крестьянских и фермерских хозяйств;

5% – доходы от реализации продукции собственного производства в сфере обрабатывающей промышленности;

9% – доходы лиц, занимающихся частной практикой (нотариусы, адвокаты, медиаторы и др.);

10% – для остальных физических лиц.

Повышенная ставка:

15% – для доходов, превышающих 8 500 МРП в год (почти 35 млн тенге).

Что будет со специальными налоговыми режимами (СНР)

Новый кодекс предусматривает сокращение числа СНР с семи до трех. Они остаются доступными только для определенных категорий налогоплательщиков.

1. СНР для самозанятых

Ставка ИПН: 0%

Только социальные платежи: 4%

Применимо при годовом доходе не выше 4 080 МРП (примерно 16 млн тенге в 2025 году)

Ограничения: Нельзя быть зарегистрированным ИП Запрещено нанимать работников (кроме фермеров) Можно заниматься только определенными видами деятельности (перечень – 32 позиции)



2. СНР на основе упрощенной декларации

Ставка ИПН: 4%

Социальные платежи: 5%

Применимо при годовом доходе до 600 000 МРП (примерно 2,36 млрд тенге)

Будет установлен список запрещённых видов деятельности, исключенных из режима

Исключение: если бизнес в сфере обрабатывающей промышленности – ставка ИПН сохранится на уровне 4%

3. СНР для фермеров и крестьян

Ставка ИПН: 0,5%

Сравнение: как изменится налоговая нагрузка

В результате перехода к прогрессивной шкале налогообложения изменятся ставки ИПН для разных категорий граждан и видов деятельности. Ниже – разъяснение, как именно:

Физические лица в общем порядке : как и раньше, будут платить 10%, однако для тех, чьи годовые доходы превышают 8 500 МРП (примерно 35 миллионов тенге), ставка увеличится до 15% .

Лица, занимающиеся частной практикой – такие как адвокаты, нотариусы, судебные исполнители и медиаторы – будут платить 9% , что на 1 процентный пункт меньше текущей ставки.

Индивидуальные предприниматели , занимающиеся производством и реализацией собственной продукции в сфере обрабатывающей промышленности , смогут платить по сниженной ставке 5% .

Крестьянские и фермерские хозяйства получат наименьшую ставку – 3% , что в три раза меньше действующего уровня.

Самозанятые , при соблюдении ряда условий и выборе соответствующего специального налогового режима, будут полностью освобождены от ИПН и будут платить только социальные платежи в размере 4% от дохода.

Для малого бизнеса, применяющего упрощённую декларацию, ставка ИПН составит 4%, плюс 5% социальных платежей. Это заметно выше действующих 1% в текущем режиме налогообложения.