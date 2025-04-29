Как изменится подоходный налог для казахстанцев с 30 апреля

С 30 апреля 2025 года Казахстан может перейти от плоской системы налогообложения к прогрессивной шкале индивидуального подоходного налога (ИПН). Это станет ключевым изменением в проекте нового Налогового кодекса, который в этот день будет рассмотрен Мажилисом во втором чтении, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В настоящее время ИПН взимается по единой ставке 10%, что прописано в статье 320 действующего Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года. Однако уже завтра эта ставка может быть заменена системой, где налоговая нагрузка будет зависеть от уровня доходов и вида деятельности.
Что сейчас:
Единая ставка ИПН – 10%.
Стандартный налоговый вычет – 14 МРП (в 2025 году это 55 048 тенге).
Для доходов ниже 25 МРП в месяц (98 300 тенге) действует льготный вычет на 90% дохода, ИПН составит лишь 1%.
Согласно статье 354 проекта нового Налогового кодекса, ставка ИПН теперь будет дифференцированной:
Базовые ставки:
3% – доходы крестьянских и фермерских хозяйств;
5% – доходы от реализации продукции собственного производства в сфере обрабатывающей промышленности;
9% – доходы лиц, занимающихся частной практикой (нотариусы, адвокаты, медиаторы и др.);
10% – для остальных физических лиц.
Повышенная ставка:
15% – для доходов, превышающих 8 500 МРП в год (почти 35 млн тенге).
Новый кодекс предусматривает сокращение числа СНР с семи до трех. Они остаются доступными только для определенных категорий налогоплательщиков.
Ставка ИПН: 0%
Только социальные платежи: 4%
Применимо при годовом доходе не выше 4 080 МРП (примерно 16 млн тенге в 2025 году)
Ограничения:
Нельзя быть зарегистрированным ИП
Запрещено нанимать работников (кроме фермеров)
Можно заниматься только определенными видами деятельности (перечень – 32 позиции)
Ставка ИПН: 4%
Социальные платежи: 5%
Применимо при годовом доходе до 600 000 МРП (примерно 2,36 млрд тенге)
Будет установлен список запрещённых видов деятельности, исключенных из режима
Исключение: если бизнес в сфере обрабатывающей промышленности – ставка ИПН сохранится на уровне 4%
Ставка ИПН: 0,5%
В результате перехода к прогрессивной шкале налогообложения изменятся ставки ИПН для разных категорий граждан и видов деятельности. Ниже – разъяснение, как именно:
Физические лица в общем порядке: как и раньше, будут платить 10%, однако для тех, чьи годовые доходы превышают 8 500 МРП (примерно 35 миллионов тенге), ставка увеличится до 15%.
Лица, занимающиеся частной практикой – такие как адвокаты, нотариусы, судебные исполнители и медиаторы – будут платить 9%, что на 1 процентный пункт меньше текущей ставки.
Индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством и реализацией собственной продукции в сфере обрабатывающей промышленности, смогут платить по сниженной ставке 5%.
Крестьянские и фермерские хозяйства получат наименьшую ставку – 3%, что в три раза меньше действующего уровня.
Самозанятые, при соблюдении ряда условий и выборе соответствующего специального налогового режима, будут полностью освобождены от ИПН и будут платить только социальные платежи в размере 4% от дохода.
Для малого бизнеса, применяющего упрощённую декларацию, ставка ИПН составит 4%, плюс 5% социальных платежей. Это заметно выше действующих 1% в текущем режиме налогообложения.
Плюсы:
Снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса, фермеров и производственников.
Нулевая ставка для самозанятых — дополнительная мотивация к легализации доходов.
Минусы:
Повышение ставки до 15% для высокодоходных физических лиц.
Рост налоговой нагрузки для ИП и малого бизнеса с 1% до 4% в рамках упрощенного режима.
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