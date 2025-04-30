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29.04.2025, 23:15

В Атырау убита начальник отдела нефтегазовой компании NCOC Бибигуль Шпанова

Новости Казахстана 0 183

29 апреля в Атырау в собственной квартире в жилом комплексе "Французский квартал" обнаружено тело 45-летней Бибигуль Шпановой, начальника одного из отделов компании NCOC, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Фото: ЖК "Французский квартал" в Атырау. ©️ 2gis.kz
Фото: ЖК "Французский квартал" в Атырау. ©️ 2gis.kz

Трагедия в элитном жилом комплексе

Шпанова имела более чем 20-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли Казахстана и участвовала в реализации крупнейших национальных проектов.

Детали происшествия: вскрытый сейф и ножевые ранения

Как сообщили в полиции, на теле женщины зафиксированы ножевые ранения. В квартире был вскрыт сейф, что указывает на возможный мотив ограбления. По неофициальной информации, на момент трагедии Шпанова могла находиться в положении.

Родственники требуют объективного расследования

Близкие погибшей обратились в Бюро по правам человека с требованием провести всестороннее расследование, включая изучение возможной связи преступления с профессиональной деятельностью Бибигуль Шпановой.

Задержан подозреваемый

Полиция по горячим следам задержала подозреваемого — 37-летнего мужчину. Его водворили в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование по статье "Убийство". Изъяты вещественные доказательства, следственные действия продолжаются.

Реакция властей и предупреждение общественности

В департаменте полиции Атырауской области подчеркнули, что расследование находится под личным контролем руководства. Власти призвали граждан пользоваться только официальной информацией и воздерживаться от распространения неподтвержденных данных в соцсетях.

О компании NCOC

Компания North Caspian Operating Company (NCOC) является оператором одного из крупнейших нефтегазовых проектов в Казахстане — освоения Кашаганского месторождения. Этот проект имеет стратегическое значение для экономики страны, а специалисты, такие как Бибигуль Шпанова, вносили значительный вклад в его развитие.

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