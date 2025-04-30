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30.04.2025, 06:51

Казахстанского стартапера Александра Кима осудили в Москве на 5,5 лет лишения свободы

Новости Казахстана 0 846

Мещанский суд Москвы вынес приговор казахстанскому предпринимателю Александру Киму и его сообвиняемому Никите Дубасу по делу о нелегальной экскурсии в подземные коллекторы столицы, закончившейся гибелью восьми человек. Инцидент произошел в августе 2023 года и вызвал широкий общественный резонанс как в России, так и за ее пределами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz

Никита Дубас и Александр Ким (слева направо) во время заседания по уголовному делу в Мещанском районном суде Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Никита Дубас и Александр Ким (слева направо) во время заседания по уголовному делу в Мещанском районном суде Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Смертельная экскурсия и обвинения

20 августа 2023 года группа из восьми человек, включая подростков, отправилась на экскурсию по подземному руслу реки Неглинной в центре Москвы. Во время прогулки внезапно начался ливень, затопивший коллекторы. Все участники группы, включая гида, погибли. Позже тела были обнаружены недалеко от Парящего моста — популярного туристического места рядом с Кремлем.

По данным следствия, нелегальные туры организовывал Никита Дубас. Он предлагал участие в экскурсиях через онлайн-платформу «Спутник8», созданную Александром Кимом, гражданином Казахстана и основателем стартапа-агрегатора туристических услуг. Следствие установило, что тур проводился без соблюдения элементарных норм безопасности.

Судебное решение

28 апреля 2025 года пресс-служба Мещанского суда сообщила о вынесении приговора. Александру Киму назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Никите Дубасу — восемь лет и шесть месяцев в колонии аналогичного режима.

Оба фигуранта признаны виновными по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Участники дела, скрывшиеся от следствия

В рамках уголовного дела также проходят директор компании «Авангард» Александр Лазовский, чья фирма продавала тур, и владелец сайта Tripster Борис Плотица, где экскурсия была размещена. Оба находятся в розыске и, по данным следствия, скрылись от правоохранительных органов.

Позиция защиты Кима

Александр Ким не признал своей вины. Его адвокаты настаивали, что он лишь являлся техническим создателем платформы и не участвовал в непосредственной организации экскурсий. По их словам, Ким не имел информации о характере и условиях проведения конкретного тура и не заключал договоров с организаторами подобных мероприятий.

Защита подчеркивает, что агрегатор «Спутник8» размещал тысячи различных туров, и его работа была сопоставима с деятельностью других сервисов по бронированию услуг. После трагедии Ким, как утверждают его представители, добровольно связался с правоохранителями и предоставил всю необходимую информацию.

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