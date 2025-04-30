Казахстанка погибла на кладбище из-за ураганного ветра

В Северо-Казахстанской области фиксируются серьёзные последствия мощного ураганного ветра. Стихия уже привела к человеческим жертвам и разрушениям инфраструктуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Трагедия на кладбище: дерево убило пенсионерку

В городе Булаево погибла 69-летняя местная жительница. Как уточняется, женщина получила смертельную черепно-мозговую травму, когда на неё упало дерево. Инцидент произошёл на городском кладбище. По предварительным данным, ветер был настолько сильным, что вырвал дерево с корнем.

Ветер до 30 м/с: сломанные деревья, повреждённые дома и авто

Ветер, порывы которого местами достигали 30 метров в секунду, вызвал многочисленные разрушения. Он срывает кровлю с домов, повреждает машины, валит деревья и обрывает линии электропередач. Некоторые населённые пункты временно остаются без света.

В ответ на ухудшение погодных условий все школы региона были переведены на дистанционный формат обучения, чтобы обезопасить учащихся и педагогов.

Пострадал Ботанический сад Петропавловска

Одним из наиболее сильно пострадавших объектов стал Ботанический сад в Петропавловске. Ураганный ветер буквально сорвал с крыши листы поликарбоната вместе с металлическими рамами, обрушив их с высоты около 15 метров. К счастью, по данным администрации сада, среди сотрудников и посетителей никто не пострадал.

Опасность на трассах и перебои в движении

На междугородних трассах фиксируются случаи опрокидывания грузовых автомобилей. Спасательные службы работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия стихии и расчищая дороги от поваленных деревьев и обломков конструкций.

Непогода дошла до Костанайской области

Ураганная стихия затронула и соседний регион — Костанайскую область. Там также зафиксированы повреждения домов, автомобилей, а школы переведены на дистанционный режим. Сотрудники ЧС продолжают мониторинг ситуации и оказывают помощь пострадавшим.