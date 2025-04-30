Казахские школы отстают от русских: названы главные причины

Педагог и эксперт в сфере образования Алмас Ордабаев объяснил, по каким причинам школы с казахским языком обучения по-прежнему уступают русскоязычным. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dope Soz, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz.

Фото: irkutsk.ldpr.ru

Отставание по результатам международных исследований

По словам Ордабаева, это отставание наглядно подтверждается данными международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Согласно последним исследованиям, ученики казахоязычных школ демонстрируют более низкие показатели функциональной грамотности — особенно в сфере естественных наук и математики.

Также отмечается серьёзный разрыв между городскими и сельскими учащимися: первые опережают вторых в среднем на два-три года по уровню знаний.

Русский язык воспринимается легче

Эксперт провёл собственное исследование, в рамках которого выявил любопытную тенденцию: одни и те же учащиеся показывают лучшие результаты, если задания тестов переведены на русский язык.

«Это говорит о том, что дети воспринимают русский язык как более простой для понимания, особенно в контексте учебного материала и повседневной коммуникации», — пояснил Ордабаев.

Дефицит казахоязычного контента

Одной из ключевых причин он назвал ограниченный объём качественного контента на казахском языке в информационном пространстве. В повседневной жизни школьники чаще сталкиваются с русскоязычной информацией — от СМИ до социальных сетей. Это влияет на уровень языкового погружения и усвоение учебных материалов.

Истоки проблемы — в преподавательской среде

Сложности усугубляются кадровым фактором. По словам эксперта, большинство преподавателей получили образование в 1990-х и 2000-х годах, когда доступ к качественной научной и методической литературе на казахском языке был крайне ограничен.

«Если человек хотел получить полноценные знания, он был вынужден делать это на русском. Со временем он сам становится преподавателем — и начинает учить других на том же языке», — отметил Ордабаев.

Такой «каскадный эффект» закрепляет доминирование русского языка в системе образования, даже при условии, что учитель владеет казахским.

Вывод

Сложившаяся ситуация — результат системных и исторических факторов, начиная с нехватки терминологически выверенных учебников и заканчивая медиа-средой, в которой преобладает русский язык. Для преодоления этого разрыва требуется комплексный подход: от разработки качественных материалов на казахском до подготовки новой волны преподавателей, способных преподавать на родном языке на высоком уровне.