Что делать казахстанцам, если заблокировали банковскую карту

Блокировка банковской карты — неприятная, но нередкая ситуация для казахстанцев. Причины могут быть разными: от технических сбоев до подозрительных транзакций. Главное — правильно среагировать и знать, как действовать, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: awx.pro

Возможные причины блокировки

Среди самых распространённых причин блокировки карты:

Крупные или частые переводы (особенно из-за рубежа);

Многократный неверный ввод PIN-кода;

Истечение срока действия карты или удостоверения личности;

Судебный арест из-за долгов;

Технические сбои со стороны банка.

Каждая из этих ситуаций требует индивидуального подхода.

Карта заблокирована из-за подозрительных переводов

Если банк обнаружит необычную активность, например, получение крупных сумм или многочисленные переводы, он может приостановить операции в целях безопасности.

Что делать:

Срочно связаться с банком и подтвердить, что операция была совершена вами.

В случае крупных переводов — предоставить документы, подтверждающие источник средств.

Избегать использования личной карты для коммерческой деятельности — это может вызвать подозрения в нелегальном бизнесе.

Совет: при планировании крупных транзакций заранее уведомляйте банк, чтобы избежать автоматической блокировки.

Блокировка после неправильного ввода PIN-кода

Ввести неверный PIN-код несколько раз подряд — одна из самых банальных причин блокировки.

Решение:

Обратиться в отделение или позвонить в банк.

Пройти процедуру подтверждения личности и разблокировать доступ.

Как избежать: не используйте простые комбинации или дату рождения, и храните PIN-код в безопасном месте.

Арест счета по решению суда

Арест может последовать при наличии задолженностей: по кредитам, налогам, алиментам или штрафам.

Что важно знать:

Арест не происходит внезапно — должник получает уведомления заранее.

Банк действует на основании запроса судебного исполнителя или налоговой службы.

Как решить проблему:

Погасить задолженность.

Предоставить банку подтверждающие документы.

Следить за обязательствами, чтобы не доводить до ареста.

Карта перестала работать из-за окончания срока действия

Иногда карта блокируется по простой причине — она просто устарела.

Что делать:

Проверить срок действия на лицевой стороне карты.

Заказать перевыпуск через приложение банка или в отделении.

Также стоит учитывать срок действия удостоверения личности: банк может временно приостановить обслуживание, если документ просрочен.

Важно: за проживание с недействительным удостоверением дольше месяца предусмотрен штраф — 7 МРП, или 27 524 тенге в 2025 году.

Блокировка по неизвестной причине

Иногда банк блокирует карту из-за технических ошибок или внутренних сбоев.

Порядок действий:

Обратитесь в контактный центр банка.

Если проблема не решается — направьте письменное обращение.

В случае отсутствия ответа или отказа — жалуйтесь в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Как крайняя мера — обращение в суд.

Как минимизировать риск блокировки

Эксперты советуют:

Поддерживать актуальность всех документов.

Избегать подозрительных транзакций.

Не использовать карту в коммерческих целях без соответствующего оформления.

Уведомлять банк о нестандартных операциях.

Хранить PIN-код отдельно от карты.

Заключение

Блокировка карты — не приговор, а сигнал к действиям. Часто она служит способом защиты клиента. Главное — не паниковать, выяснить причину и следовать инструкции. Чем быстрее вы свяжетесь с банком и устраните проблему, тем меньше будет неудобств.