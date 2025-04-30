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30.04.2025, 09:18

Что делать казахстанцам, если заблокировали банковскую карту

Новости Казахстана 0 2 295

Блокировка банковской карты — неприятная, но нередкая ситуация для казахстанцев. Причины могут быть разными: от технических сбоев до подозрительных транзакций. Главное — правильно среагировать и знать, как действовать, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

 

Фото: awx.pro
Фото: awx.pro

Возможные причины блокировки

Среди самых распространённых причин блокировки карты:

  • Крупные или частые переводы (особенно из-за рубежа);

  • Многократный неверный ввод PIN-кода;

  • Истечение срока действия карты или удостоверения личности;

  • Судебный арест из-за долгов;

  • Технические сбои со стороны банка.

Каждая из этих ситуаций требует индивидуального подхода.

Карта заблокирована из-за подозрительных переводов

Если банк обнаружит необычную активность, например, получение крупных сумм или многочисленные переводы, он может приостановить операции в целях безопасности.

Что делать:

  • Срочно связаться с банком и подтвердить, что операция была совершена вами.

  • В случае крупных переводов — предоставить документы, подтверждающие источник средств.

  • Избегать использования личной карты для коммерческой деятельности — это может вызвать подозрения в нелегальном бизнесе.

Совет: при планировании крупных транзакций заранее уведомляйте банк, чтобы избежать автоматической блокировки.

Блокировка после неправильного ввода PIN-кода

Ввести неверный PIN-код несколько раз подряд — одна из самых банальных причин блокировки.

Решение:

  • Обратиться в отделение или позвонить в банк.

  • Пройти процедуру подтверждения личности и разблокировать доступ.

Как избежать: не используйте простые комбинации или дату рождения, и храните PIN-код в безопасном месте.

Арест счета по решению суда

Арест может последовать при наличии задолженностей: по кредитам, налогам, алиментам или штрафам.

Что важно знать:

  • Арест не происходит внезапно — должник получает уведомления заранее.

  • Банк действует на основании запроса судебного исполнителя или налоговой службы.

Как решить проблему:

  • Погасить задолженность.

  • Предоставить банку подтверждающие документы.

  • Следить за обязательствами, чтобы не доводить до ареста.

Карта перестала работать из-за окончания срока действия

Иногда карта блокируется по простой причине — она просто устарела.

Что делать:

  • Проверить срок действия на лицевой стороне карты.

  • Заказать перевыпуск через приложение банка или в отделении.

Также стоит учитывать срок действия удостоверения личности: банк может временно приостановить обслуживание, если документ просрочен.

Важно: за проживание с недействительным удостоверением дольше месяца предусмотрен штраф — 7 МРП, или 27 524 тенге в 2025 году.

Блокировка по неизвестной причине

Иногда банк блокирует карту из-за технических ошибок или внутренних сбоев.

Порядок действий:

  • Обратитесь в контактный центр банка.

  • Если проблема не решается — направьте письменное обращение.

  • В случае отсутствия ответа или отказа — жалуйтесь в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

  • Как крайняя мера — обращение в суд.

Как минимизировать риск блокировки

Эксперты советуют:

  • Поддерживать актуальность всех документов.

  • Избегать подозрительных транзакций.

  • Не использовать карту в коммерческих целях без соответствующего оформления.

  • Уведомлять банк о нестандартных операциях.

  • Хранить PIN-код отдельно от карты.

Заключение

Блокировка карты — не приговор, а сигнал к действиям. Часто она служит способом защиты клиента. Главное — не паниковать, выяснить причину и следовать инструкции. Чем быстрее вы свяжетесь с банком и устраните проблему, тем меньше будет неудобств.

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