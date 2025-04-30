Денег станет меньше, а цены выше: Казахстану готовят холодный душ

Аналитики Центра прикладных экономических исследований (AERC) опубликовали обновленный макроэкономический прогноз, согласно которому в 2025 году Казахстан столкнется с более высокой инфляцией, умеренным ростом экономики и ослаблением курса национальной валюты, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: irk.aif.ru

Документ охватывает ключевые макропоказатели страны и глобальные риски, способные повлиять на экономическую динамику.

Инфляционные ожидания: прогноз ухудшен

Согласно новому прогнозу, AERC пересмотрел в сторону ухудшения свои ожидания по среднегодовой потребительской инфляции. Вместо ранее ожидаемых 7%, теперь предполагается рост цен на уровне 9,8%.

Также повышены ожидания по промышленной инфляции: 6,6% против 3,2%, предсказанных в январе. Это может отразиться как на стоимости товаров, так и на общей динамике производственного сектора.

Доходы населения: номинальный рост и снижение реальной покупательной способности

Ожидается, что номинальные денежные доходы казахстанцев вырастут в 2025 году на 15%. Однако рост реальных доходов — с учетом инфляции — будет существенно скромнее. AERC понизил соответствующий прогноз с 5,9% до 4,8%. Это указывает на ослабление покупательной способности населения и возможное сокращение внутреннего спроса.

Прогноз по нефти: Brent подешевеет, но Казахстан увеличит добычу

Среднегодовая цена на нефть марки Brent, по оценке экспертов, составит 74,6 доллара за баррель, тогда как в предыдущем прогнозе речь шла о 81 долларе. Причиной снижения стало обострение геополитических рисков, в частности введение торговых пошлин США против нескольких стран.

Тем не менее, AERC повысил прогноз по объему добычи нефти и газового конденсата в Казахстане — с 89 млн до 90,5 млн тонн. Причина – регулярное превышение страной квот, установленных соглашением ОПЕК+.

Валютный курс: доллар укрепится

С учетом пересмотра цен на нефть и других макроэкономических факторов, прогнозируемый курс доллара составит 512,8 тенге за $1 в среднем за год. Это указывает на ожидаемое ослабление тенге.

Торговый баланс: экспорт растет, импорт стабилен

Экспорт казахстанских товаров, по расчетам аналитиков, достигнет 82,34 млрд долларов (в январе ожидалось 81,58 млрд). При этом импорт останется на прежнем уровне — 65,22 млрд долларов. Реальный рост экспорта в 2025 году оценен в 4,3% (против прежних 4,1%), а реальный импорт сохранится на уровне 8,6%.

Снижение спроса населения на импортные товары, вызванное снижением реальных доходов, будет компенсировано активным спросом со стороны бизнеса — в первую очередь за счет роста инвестиций в основной капитал.

Рост ВВП и дефицит бюджета: умеренный рост и увеличенные расходы

Ожидаемый рост реального ВВП Казахстана в 2025 году составит 4,5%, что на 0,1 процентного пункта ниже предыдущего прогноза. Корректировка обусловлена более слабыми ожиданиями по потреблению домашних хозяйств.

Прогнозируемый дефицит государственного бюджета увеличен до 3,68 трлн тенге, или 2,4% от ВВП. В январском обзоре дефицит ожидался на уровне 3,37 трлн тенге. Увеличение связано с ростом предполагаемых государственных расходов.

Вывод

Обновленный прогноз AERC указывает на нарастающие риски для экономики Казахстана в 2025 году: высокая инфляция, снижение реальных доходов и ослабление нацвалюты создадут вызовы для потребительского сектора. Однако рост экспорта, инвестиционная активность бизнеса и увеличение добычи нефти могут поддержать экономическую стабильность страны в условиях внешней турбулентности.