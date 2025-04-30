Денег станет меньше, а цены выше: Казахстану готовят холодный душ

Аналитики Центра прикладных экономических исследований (AERC) опубликовали обновленный макроэкономический прогноз, согласно которому в 2025 году Казахстан столкнется с более высокой инфляцией, умеренным ростом экономики и ослаблением курса национальной валюты, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
Документ охватывает ключевые макропоказатели страны и глобальные риски, способные повлиять на экономическую динамику.
Согласно новому прогнозу, AERC пересмотрел в сторону ухудшения свои ожидания по среднегодовой потребительской инфляции. Вместо ранее ожидаемых 7%, теперь предполагается рост цен на уровне 9,8%.
Также повышены ожидания по промышленной инфляции: 6,6% против 3,2%, предсказанных в январе. Это может отразиться как на стоимости товаров, так и на общей динамике производственного сектора.
Ожидается, что номинальные денежные доходы казахстанцев вырастут в 2025 году на 15%. Однако рост реальных доходов — с учетом инфляции — будет существенно скромнее. AERC понизил соответствующий прогноз с 5,9% до 4,8%. Это указывает на ослабление покупательной способности населения и возможное сокращение внутреннего спроса.
Среднегодовая цена на нефть марки Brent, по оценке экспертов, составит 74,6 доллара за баррель, тогда как в предыдущем прогнозе речь шла о 81 долларе. Причиной снижения стало обострение геополитических рисков, в частности введение торговых пошлин США против нескольких стран.
Тем не менее, AERC повысил прогноз по объему добычи нефти и газового конденсата в Казахстане — с 89 млн до 90,5 млн тонн. Причина – регулярное превышение страной квот, установленных соглашением ОПЕК+.
С учетом пересмотра цен на нефть и других макроэкономических факторов, прогнозируемый курс доллара составит 512,8 тенге за $1 в среднем за год. Это указывает на ожидаемое ослабление тенге.
Экспорт казахстанских товаров, по расчетам аналитиков, достигнет 82,34 млрд долларов (в январе ожидалось 81,58 млрд). При этом импорт останется на прежнем уровне — 65,22 млрд долларов. Реальный рост экспорта в 2025 году оценен в 4,3% (против прежних 4,1%), а реальный импорт сохранится на уровне 8,6%.
Снижение спроса населения на импортные товары, вызванное снижением реальных доходов, будет компенсировано активным спросом со стороны бизнеса — в первую очередь за счет роста инвестиций в основной капитал.
Ожидаемый рост реального ВВП Казахстана в 2025 году составит 4,5%, что на 0,1 процентного пункта ниже предыдущего прогноза. Корректировка обусловлена более слабыми ожиданиями по потреблению домашних хозяйств.
Прогнозируемый дефицит государственного бюджета увеличен до 3,68 трлн тенге, или 2,4% от ВВП. В январском обзоре дефицит ожидался на уровне 3,37 трлн тенге. Увеличение связано с ростом предполагаемых государственных расходов.
Вывод
Обновленный прогноз AERC указывает на нарастающие риски для экономики Казахстана в 2025 году: высокая инфляция, снижение реальных доходов и ослабление нацвалюты создадут вызовы для потребительского сектора. Однако рост экспорта, инвестиционная активность бизнеса и увеличение добычи нефти могут поддержать экономическую стабильность страны в условиях внешней турбулентности.
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