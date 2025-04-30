Не дайте себя обокрасть: казахстанцам рассказали, как спасти WhatsApp

Эксперты по кибербезопасности напомнили казахстанцам, как обезопасить себя от мошенников, которые не устают придумывать всё новые схемы обмана. На этот раз внимание уделено популярному мессенджеру WhatsApp, который часто становится объектом атак. Специалисты рекомендуют предпринять срочные меры для защиты своего аккаунта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.