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30.04.2025, 10:38

Не дайте себя обокрасть: казахстанцам рассказали, как спасти WhatsApp

Новости Казахстана 0 1 666

Эксперты по кибербезопасности напомнили казахстанцам, как обезопасить себя от мошенников, которые не устают придумывать всё новые схемы обмана. На этот раз внимание уделено популярному мессенджеру WhatsApp, который часто становится объектом атак. Специалисты рекомендуют предпринять срочные меры для защиты своего аккаунта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: rsloboda-rt.ru
Фото: rsloboda-rt.ru

Что нужно сделать прямо сейчас

Ниже представлены основные рекомендации, которые помогут защитить ваш WhatsApp от несанкционированного доступа:

1. Никому не сообщайте коды

  • Не передавайте код регистрации и PIN-код двухэтапной проверки — даже близким людям. Эти данные позволяют получить доступ к вашему аккаунту.

2. Включите двухэтапную аутентификацию

  • Активируйте двухшаговую проверку в настройках WhatsApp.

  • Укажите электронную почту — она поможет восстановить доступ, если вы забудете PIN-код.

3. Защитите голосовую почту

  • Установите сложный пароль для доступа к голосовой почте на телефоне. Это не позволит злоумышленникам прослушивать сообщения и сбрасывать коды через автоответчик.

4. Контролируйте связанные устройства

  • Проверьте, какие гаджеты подключены к вашему аккаунту:
    Перейдите в Настройки > Связанные устройства.

  • Если устройство вам не принадлежит, нажмите «Выйти», чтобы отключить его.

5. Ограничьте физический доступ

  • Установите блокировку устройства (пароль, отпечаток пальца, Face ID).

  • Никогда не оставляйте телефон без присмотра — любой, кто получит к нему доступ, может воспользоваться WhatsApp.

6. Следите за Центром аккаунтов Meta

  • Добавьте WhatsApp в Центр аккаунтов, если вы используете связанные сервисы Meta (Facebook, Instagram).

  • Если возникло подозрение на взлом любого из аккаунтов, удалите WhatsApp из Центра до полной защиты всех сервисов.

  • При необходимости обратитесь в поддержку соответствующего сервиса.

7. Не открывайте подозрительные письма

  • Если вам пришло письмо с предложением сбросить PIN или код регистрации, а вы не запрашивали это — игнорируйте сообщение.

  • Это может быть попытка взлома.

8. Реагируйте на уведомления о входе

  • Если при открытии WhatsApp появляется сообщение:
    «Ваш номер телефона зарегистрирован на новом устройстве» — немедленно следуйте инструкциям на экране для восстановления доступа.

Поделитесь советами с близкими

Эксперты также настоятельно рекомендуют рассказать о способах защиты родным и друзьям, особенно пожилым людям — именно они чаще всего становятся жертвами мошенников.

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