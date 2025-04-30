Казахстанцу отказали в пенсии из-за ошибки в трудовой книжке

Жителю Абайской области пришлось обратиться в суд, чтобы получить положенную по возрасту государственную пенсию. Причиной отказа в оформлении выплат стало расхождение в личных данных, указанных в его трудовой книжке, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Суд признал принадлежность документа

Как уточняется в официальном аккаунте суда в Facebook, дело было рассмотрено Бескарагайским районным судом. Заявитель пояснил, что при попытке оформить государственную базовую пенсионную выплату по возрасту ему отказали. Причина — ошибка в заполнении трудовой книжки: в анкетных данных была допущена неточность.

Органы, ответственные за оформление пенсионных выплат, вернули документы и посоветовали обратиться в суд для установления юридического факта принадлежности трудовой книжки.

"Суд установил факт, имеющий юридическое значение для заявителя, тем самым защитив его законные права на своевременное оформление и получение пенсионных выплат", — сообщили в суде. Решение вступило в законную силу.

Проблемы с документами — распространенная причина судебных споров

Это не первый случай, когда гражданам Казахстана приходится обращаться в суд из-за ошибок в официальных документах. Так, ранее в Жамбылской области мужчине не удалось вступить в наследство из-за грамматической ошибки в отчестве, допущенной в свидетельстве о рождении более 40 лет назад. Суд признал наличие ошибки и удовлетворил его заявление.

Похожий случай произошел и в Северо-Казахстанской области: женщина не смогла получить наследство из-за расхождения в написании фамилии умершей матери. После судебного разбирательства факт родства был установлен.