В Казахстане назвали самые востребованные профессии

По данным Центра развития трудовых ресурсов, в 2025 году в Казахстане ожидается существенное число вакансий — от 1,09 до 1,25 миллиона рабочих мест. Прогноз размещён на официальном портале Enbek.kz, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.