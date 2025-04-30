В Казахстане назвали самые востребованные профессии

По данным Центра развития трудовых ресурсов, в 2025 году в Казахстане ожидается существенное число вакансий — от 1,09 до 1,25 миллиона рабочих мест. Прогноз размещён на официальном портале Enbek.kz, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
Наибольший спрос сохраняется на специалистов в сфере образования и социальной помощи. Среди наиболее востребованных профессий:
Учителя средней школы (общественные науки) — около 29,5 тыс. вакансий
Воспитатели детских садов — порядка 22 тыс. мест
Сиделки и помощники по уходу — примерно 19 тыс. вакансий
Учителя начальных классов — 17 тыс. вакансий
Существенный кадровый дефицит наблюдается и в сфере рабочих профессий. Министерство труда выделяет следующие специальности:
Средний медперсонал по уходу — 23,3 тыс. вакансий
Повара — 11,6 тыс.
Сантехники и трубопроводчики — 11,3 тыс.
Операторы бойлеров и паровых машин — 9,9 тыс.
Монтажники-строители — 9,1 тыс.
Слесари промышленного оборудования — 9 тыс.
Газорезчики — 8,9 тыс.
Водители автобусов — 7,6 тыс.
Операторы по выработке электроэнергии — 6,7 тыс.
Наибольшее количество вакансий прогнозируется в следующих регионах:
Астана
Алматы
Туркестанская область
Павлодарская область
Карагандинская область
Сектора экономики, в которых ожидается наибольший спрос на специалистов:
Образование
Здравоохранение
Промышленность
Строительство
Энергетика
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