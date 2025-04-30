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30.04.2025, 12:08

В Казахстане назвали самые востребованные профессии

Новости Казахстана 0 1 582

По данным Центра развития трудовых ресурсов, в 2025 году в Казахстане ожидается существенное число вакансий — от 1,09 до 1,25 миллиона рабочих мест. Прогноз размещён на официальном портале Enbek.kz, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

© URA.RU
© URA.RU

Квалифицированные кадры в приоритете

Наибольший спрос сохраняется на специалистов в сфере образования и социальной помощи. Среди наиболее востребованных профессий:

  • Учителя средней школы (общественные науки) — около 29,5 тыс. вакансий

  • Воспитатели детских садов — порядка 22 тыс. мест

  • Сиделки и помощники по уходу — примерно 19 тыс. вакансий

  • Учителя начальных классов17 тыс. вакансий

Востребованные рабочие специальности

Существенный кадровый дефицит наблюдается и в сфере рабочих профессий. Министерство труда выделяет следующие специальности:

  • Средний медперсонал по уходу23,3 тыс. вакансий

  • Повара11,6 тыс.

  • Сантехники и трубопроводчики11,3 тыс.

  • Операторы бойлеров и паровых машин9,9 тыс.

  • Монтажники-строители9,1 тыс.

  • Слесари промышленного оборудования9 тыс.

  • Газорезчики8,9 тыс.

  • Водители автобусов7,6 тыс.

  • Операторы по выработке электроэнергии6,7 тыс.

География спроса на кадры

Наибольшее количество вакансий прогнозируется в следующих регионах:

  • Астана

  • Алматы

  • Туркестанская область

  • Павлодарская область

  • Карагандинская область

Ведущие отрасли по числу вакансий

Сектора экономики, в которых ожидается наибольший спрос на специалистов:

  • Образование

  • Здравоохранение

  • Промышленность

  • Строительство

  • Энергетика

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