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30.04.2025, 15:12

100 переводов — и вы в списке: Минфин запускает массовую проверку казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 183

С 2024 года в Казахстане продолжается мониторинг мобильных переводов на предмет выявления признаков незаконной предпринимательской деятельности. Вице-министр финансов Ержан Биржанов озвучил актуальные параметры, по которым будет вестись проверка, и пояснил, как именно будет реализована система сбора и анализа данных, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Какие изменения одобрили в Мажилисе

По словам Биржанова, в ходе заседания Мажилиса рассматривались:

  • проект нового Налогового кодекса;

  • поправки к действующему Налоговому кодексу;

  • нормы взаимодействия Министерства финансов с Национальным банком РК.

Все предложения были одобрены депутатами, и после согласования с Сенатом планируется выпуск совместного приказа.

Основные критерии для мониторинга мобильных переводов

Вице-министр подтвердил, что подходы к проверке уже окончательно определены. Мониторинг будет производиться на основании следующих критериев:

  • Количество отправителей: получение переводов от 100 и более разных лиц в течение трех месяцев подряд;

  • Сумма переводов: общая сумма переводов за этот период должна превышать 12-кратный размер месячного расчетного показателя (МЗП). В 2025 году это свыше 1 млн тенге.

Как и когда будут собираться данные

  • Независимо от даты принятия поправок (предположительно — май или июнь 2025 года), данные будут поступать за текущий налоговый год.

  • Это означает, что в 2026 году ведомства начнут получать и обрабатывать сведения за 2025 год.

  • Сверка будет производиться один раз в год.

Кто подпадает под проверку

В 2024 году проверке подвергались государственные служащие и работники госучреждений, а также члены их семей, в рамках первых этапов всеобщего декларирования.

В 2025 году в список включены:

  • Индивидуальные предприниматели (ИП);

  • Руководители юридических лиц;

  • Супруги указанных лиц.

Лимиты и исключения

  • Ранее обсуждался лимит в размере 3 МЗП (примерно 255 000 тенге в 2025 году) для подозрительных переводов.

  • При этом разовые или редкие переводы, осуществляемые в личных целях между родственниками и друзьями, не подпадают под ограничения.

Тенденции: казахстанцы меняют привычки

В связи с ужесточением контроля за переводами, многие граждане начали реже использовать P2P-переводы. Все чаще для оплаты товаров и услуг применяются:

  • QR-коды;

  • банковские карты напрямую.

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