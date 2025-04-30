100 переводов — и вы в списке: Минфин запускает массовую проверку казахстанцев

С 2024 года в Казахстане продолжается мониторинг мобильных переводов на предмет выявления признаков незаконной предпринимательской деятельности. Вице-министр финансов Ержан Биржанов озвучил актуальные параметры, по которым будет вестись проверка, и пояснил, как именно будет реализована система сбора и анализа данных, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Какие изменения одобрили в Мажилисе

По словам Биржанова, в ходе заседания Мажилиса рассматривались:

проект нового Налогового кодекса;

поправки к действующему Налоговому кодексу;

нормы взаимодействия Министерства финансов с Национальным банком РК.

Все предложения были одобрены депутатами, и после согласования с Сенатом планируется выпуск совместного приказа.

Основные критерии для мониторинга мобильных переводов

Вице-министр подтвердил, что подходы к проверке уже окончательно определены. Мониторинг будет производиться на основании следующих критериев:

Количество отправителей : получение переводов от 100 и более разных лиц в течение трех месяцев подряд ;

Сумма переводов: общая сумма переводов за этот период должна превышать 12-кратный размер месячного расчетного показателя (МЗП). В 2025 году это свыше 1 млн тенге.

Как и когда будут собираться данные

Независимо от даты принятия поправок (предположительно — май или июнь 2025 года), данные будут поступать за текущий налоговый год .

Это означает, что в 2026 году ведомства начнут получать и обрабатывать сведения за 2025 год .

Сверка будет производиться один раз в год.

Кто подпадает под проверку

В 2024 году проверке подвергались государственные служащие и работники госучреждений, а также члены их семей, в рамках первых этапов всеобщего декларирования.

В 2025 году в список включены:

Индивидуальные предприниматели (ИП) ;

Руководители юридических лиц ;

Супруги указанных лиц.

Лимиты и исключения

Ранее обсуждался лимит в размере 3 МЗП (примерно 255 000 тенге в 2025 году) для подозрительных переводов.

При этом разовые или редкие переводы, осуществляемые в личных целях между родственниками и друзьями, не подпадают под ограничения.

Тенденции: казахстанцы меняют привычки

В связи с ужесточением контроля за переводами, многие граждане начали реже использовать P2P-переводы. Все чаще для оплаты товаров и услуг применяются: