Деньги казахстанцев начали «работать» лучше: банки резко подняли ставки

В апреле 2025 года сразу восемь банков второго уровня пересмотрели условия по своим вкладам, увеличив ставки вознаграждения. Особенно активно банки поднимали проценты по наиболее востребованным депозитам — несрочным и сберегательным. Совокупный объем вкладов населения при этом превысил 24,2 трлн тенге, что говорит о высокой популярности этого инструмента среди казахстанцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Кто повысил ставки и по каким вкладам

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), в апреле:

8 банков увеличили ставки по депозитам ;

1 банк снизил вознаграждение по сберегательному вкладу без пополнения.

Для сравнения: в марте 2025 года аналогичные действия предприняли 9 банков.

Несрочные депозиты: рост ставок в шести банках

Несрочные депозиты остаются самыми популярными у населения благодаря гибкости: их можно свободно пополнять и снимать средства (в пределах неснижаемого остатка), не теряя процентов.

Кто повысил ставки:

2 крупных банка (доля на рынке свыше 10%) — на 0,6 и 1 процентный пункт (п.п.) ;

3 средних банка (доля от 3% до 10%) — на 0,5–0,8 п.п. ;

1 мелкий банк (доля менее 3%) — на 0,8 п.п..

Текущие условия:

Доступны в 16 банках;

Средняя ставка по рынку — 15,1% ;

Максимальная ставка — 15,7%, что превышает уровень инфляции.

Сберегательные депозиты: высокие ставки с ограничениями

В отличие от несрочных, сберегательные депозиты не допускают досрочного снятия без потери всего вознаграждения. Однако взамен предлагают более высокие ставки.

Вклады с возможностью пополнения:

1 мелкий банк повысил ставку на 0,1 п.п. (вклад на 3 месяца);

1 мелкий банк — на 1,0 п.п. (вклад на 6 месяцев).

Вклады без возможности пополнения:

1 средний банк увеличил ставку на 1 п.п. (6 месяцев);

1 мелкий банк — на 0,5 п.п. (6 месяцев);

1 мелкий банк снизил ставку на 0,6 п.п. (12 месяцев).

Доступность и диапазон ставок:

С пополнением — в 10 банках, ставка от 5,1% до 17% ;

Без пополнения — в 12 банках, ставка от 6,3% до 18,5%.

Срочные депозиты: максимум 18% и ставка, зависящая от Нацбанка

Срочные депозиты — компромиссный вариант: позволяют пополнение, но при досрочном снятии теряется часть дохода. По ним наблюдается умеренный интерес со стороны населения.

Основные условия:

Доступны в 6 банках;

Основной срок — 12 месяцев;

Диапазон ставок — от 11,9% до 15%.

Новинки апреля:

Один крупный банк запустил новый продукт: срочный вклад на 3 месяца под 18% , что стало максимальной ставкой на рынке.

Один средний банк предлагает депозит с плавающей ставкой — в апреле она сохранилась на уровне 16%, зависит от базовой ставки Национального банка.

А как обстоят дела с валютными депозитами?

Несмотря на низкую доходность (ставки — не выше 1% годовых), депозиты в иностранной валюте остаются востребованными. Многие казахстанцы используют их как способ диверсификации сбережений и снижения валютных рисков. Ранее сообщалось, в каком регионе страны граждане предпочитают хранить наибольшую часть средств именно в валюте.

Вывод:

На фоне роста объемов вкладов и высокой инфляции казахстанские банки продолжают усиливать конкуренцию за средства населения. Повышение ставок делает депозиты более привлекательными, особенно для тех, кто ищет стабильные инструменты накопления.