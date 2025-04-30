Деньги казахстанцев начали «работать» лучше: банки резко подняли ставки

В апреле 2025 года сразу восемь банков второго уровня пересмотрели условия по своим вкладам, увеличив ставки вознаграждения. Особенно активно банки поднимали проценты по наиболее востребованным депозитам — несрочным и сберегательным. Совокупный объем вкладов населения при этом превысил 24,2 трлн тенге, что говорит о высокой популярности этого инструмента среди казахстанцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), в апреле:
8 банков увеличили ставки по депозитам;
1 банк снизил вознаграждение по сберегательному вкладу без пополнения.
Для сравнения: в марте 2025 года аналогичные действия предприняли 9 банков.
Несрочные депозиты остаются самыми популярными у населения благодаря гибкости: их можно свободно пополнять и снимать средства (в пределах неснижаемого остатка), не теряя процентов.
Кто повысил ставки:
2 крупных банка (доля на рынке свыше 10%) — на 0,6 и 1 процентный пункт (п.п.);
3 средних банка (доля от 3% до 10%) — на 0,5–0,8 п.п.;
1 мелкий банк (доля менее 3%) — на 0,8 п.п..
Текущие условия:
Доступны в 16 банках;
Средняя ставка по рынку — 15,1%;
Максимальная ставка — 15,7%, что превышает уровень инфляции.
В отличие от несрочных, сберегательные депозиты не допускают досрочного снятия без потери всего вознаграждения. Однако взамен предлагают более высокие ставки.
1 мелкий банк повысил ставку на 0,1 п.п. (вклад на 3 месяца);
1 мелкий банк — на 1,0 п.п. (вклад на 6 месяцев).
1 средний банк увеличил ставку на 1 п.п. (6 месяцев);
1 мелкий банк — на 0,5 п.п. (6 месяцев);
1 мелкий банк снизил ставку на 0,6 п.п. (12 месяцев).
Доступность и диапазон ставок:
С пополнением — в 10 банках, ставка от 5,1% до 17%;
Без пополнения — в 12 банках, ставка от 6,3% до 18,5%.
Срочные депозиты — компромиссный вариант: позволяют пополнение, но при досрочном снятии теряется часть дохода. По ним наблюдается умеренный интерес со стороны населения.
Основные условия:
Доступны в 6 банках;
Основной срок — 12 месяцев;
Диапазон ставок — от 11,9% до 15%.
Новинки апреля:
Один крупный банк запустил новый продукт: срочный вклад на 3 месяца под 18%, что стало максимальной ставкой на рынке.
Один средний банк предлагает депозит с плавающей ставкой — в апреле она сохранилась на уровне 16%, зависит от базовой ставки Национального банка.
Несмотря на низкую доходность (ставки — не выше 1% годовых), депозиты в иностранной валюте остаются востребованными. Многие казахстанцы используют их как способ диверсификации сбережений и снижения валютных рисков. Ранее сообщалось, в каком регионе страны граждане предпочитают хранить наибольшую часть средств именно в валюте.
Вывод:
На фоне роста объемов вкладов и высокой инфляции казахстанские банки продолжают усиливать конкуренцию за средства населения. Повышение ставок делает депозиты более привлекательными, особенно для тех, кто ищет стабильные инструменты накопления.
Комментарии0 комментарий(ев)