Угнанный автомобиль в Актобе спровоцировал ДТП с пожаром: пострадали два человека

В Актобе во время полицейской погони угнанный автомобиль спровоцировал лобовое столкновение, приведшее к возгоранию двух машин. Пострадавшие находятся в больнице, подозреваемые задержаны, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Кадр из видео: ДП Актюбинской области

Угон с парковки торгового центра

Инцидент произошел 29 апреля в Актобе. Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, с парковки одного из торговых домов на проспекте Кенеса Нокина был угнан автомобиль марки Daewoo Nexia.

Спустя непродолжительное время транспортное средство было замечено патрульной полицией в нескольких кварталах от места угона.

Погоня, встречка и лобовое столкновение

Полицейские потребовали от водителя остановиться, однако нарушитель проигнорировал законные требования и попытался скрыться. Во время преследования угонщики выехали на полосу встречного движения на том же проспекте, где произошло лобовое столкновение с автомобилем марки ВАЗ.

Машины загорелись, есть пострадавшие

От удара оба автомобиля загорелись. На место аварии оперативно прибыли экстренные службы. Водителя и пассажира ВАЗ с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Подозреваемые в угоне были задержаны и доставлены в полицию. По факту возбуждено досудебное расследование.

Аналогичные случаи в других регионах

Похожий инцидент ранее произошел в Акмолинской области. Там был угнан незапертый автомобиль с автостоянки. Угонщика задержали на пути в столицу, он признался в содеянном.

А в Жезказгане суд признал мужчину виновным в угоне автомобиля Mitsubishi Montero, который он ранее ремонтировал. По данным следствия, злоумышленник вместе с гражданской супругой поехал на машине в сторону больницы, но попал в ДТП. Суд обязал его выплатить владелице автомобиля компенсацию в размере 4,5 миллиона тенге.