Умерла мама Рахата Алиева

О трагической утрате сообщил внук покойной, Нурали Алиев. На своей странице в Instagram он рассказал о смерти Минавар Кадишевны, которая была для него не просто бабушкой, но и духовным ориентиром, источником любви и мудрости, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz»

Фото: Instagram.com/imnurali

Личное прощание Нурали Алиева

В своей публикации он поделился тёплыми воспоминаниями и выразил глубокую скорбь:

«Сегодня моя любимая бабушка Аника (Минавар Кадишевна) покинула нас. Она была невероятно дорогим для меня человеком. Всё моё раннее детство прошло рядом с ней — под её добрым взглядом, в её заботливых руках. Она сыграла огромную роль в моём воспитании, передала мне столько любви, столько мудрости… Это невозможно забыть».

Он отметил, что бабушка была воплощением:

доброты и душевной красоты,

житейской мудрости,

внутреннего света и спокойствия,

поддержки и вдохновения для всей семьи.

«Её присутствие всегда наполняло дом теплом и покоем. Она умела слушать, утешать, вдохновлять… просто быть рядом так, как это умеют только самые родные люди», — добавил он.

Светлая память и последнее фото

Нурали Алиев также рассказал, что всего неделю назад успел навестить бабушку:

«Мне посчастливилось провести с ней два дня у неё дома. Мы много говорили — о жизни, о детях, о нашей семье. Это фото сделано в те тёплые моменты».

Он подчеркнул, что свет, который Минавар Кадишевна дарила своим близким, останется навсегда — в сердцах тех, кто её любил, и в тех, кем они стали благодаря её любви и участию.