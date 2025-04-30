Налог за то, что не сохранил семью: в Мажилисе прозвучало громкое предложение

В Казахстане число разводов достигло тревожного уровня — так считает депутат Мажилиса Ардак Назаров. По его мнению, государство должно активнее защищать институт семьи, в том числе с помощью финансовых инструментов. В обращении к премьер-министру Олжасу Бектенову парламентарий предложил ввести новые меры, направленные на снижение числа разводов в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
По данным Бюро национальной статистики, в 2023 году в Казахстане было зарегистрировано более 120 тысяч браков. Однако около трети из них — 40,2 тысячи — закончились разводами. Назаров уверен, что реальное число распавшихся семей еще выше, поскольку в статистике могут не учитываться незарегистрированные или незавершённые бракоразводные процессы.
«Это означает, что в стране уже сотни тысяч одиноких мужчин и женщин», — подчеркнул он, поставив перед собой риторический вопрос: где было допущено упущение и как восстановить уважение к семейным ценностям?
Одной из возможных мер, по мнению депутата, может стать существенная государственная пошлина при подаче заявления на развод. Назаров считает, что бракоразводный процесс не должен быть формальностью и должен включать финансовую ответственность.
Кроме того, он предложил ввести отдельную налоговую ставку для официально разведённых граждан. Такой шаг, по его мнению, стал бы дополнительным стимулом для сохранения браков.
Еще одной проблемой Назаров назвал растущую популярность свадеб в кредит. Он указал, что многие пары начинают семейную жизнь с долговыми обязательствами, что подрывает финансовую стабильность новой семьи.
«Нельзя строить брак с долговой ямы. Нужно запустить широкую просветительскую кампанию, в том числе с участием блогеров, религиозных лидеров и общественных деятелей, под слоганом: “Простая свадьба — благополучная семья”», — заявил депутат.
Помимо предложений о финансовых санкциях, Назаров озвучил ряд других инициатив:
Мирное урегулирование конфликтов – организация переговоров до суда с привлечением общественных советов, имамов, женских организаций и других авторитетных структур;
Национальная программа «Молодая семья» – создание комплексных мер поддержки молодых семей, включая помощь при покупке жилья, рождении ребёнка, устройстве в детский сад и трудоустройстве.
Ардак Назаров уверен, что реализация этих инициатив поможет сократить количество разводов и укрепить роль семьи в казахстанском обществе. Он подчёркивает, что речь идёт не просто о юридических и финансовых мерах, а о возвращении уважения к браку и семейным ценностям.
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