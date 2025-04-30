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30.04.2025, 17:21

Налог за то, что не сохранил семью: в Мажилисе прозвучало громкое предложение

Новости Казахстана 0 485

В Казахстане число разводов достигло тревожного уровня — так считает депутат Мажилиса Ардак Назаров. По его мнению, государство должно активнее защищать институт семьи, в том числе с помощью финансовых инструментов. В обращении к премьер-министру Олжасу Бектенову парламентарий предложил ввести новые меры, направленные на снижение числа разводов в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz. 

 

Фото: khaleejtimes.com
Фото: khaleejtimes.com

Статистика разрушенных браков

По данным Бюро национальной статистики, в 2023 году в Казахстане было зарегистрировано более 120 тысяч браков. Однако около трети из них — 40,2 тысячи — закончились разводами. Назаров уверен, что реальное число распавшихся семей еще выше, поскольку в статистике могут не учитываться незарегистрированные или незавершённые бракоразводные процессы.

«Это означает, что в стране уже сотни тысяч одиноких мужчин и женщин», — подчеркнул он, поставив перед собой риторический вопрос: где было допущено упущение и как восстановить уважение к семейным ценностям?

Высокая госпошлина за развод и налог для разведенных

Одной из возможных мер, по мнению депутата, может стать существенная государственная пошлина при подаче заявления на развод. Назаров считает, что бракоразводный процесс не должен быть формальностью и должен включать финансовую ответственность.

Кроме того, он предложил ввести отдельную налоговую ставку для официально разведённых граждан. Такой шаг, по его мнению, стал бы дополнительным стимулом для сохранения браков.

Свадьбы в долг — путь к проблемам

Еще одной проблемой Назаров назвал растущую популярность свадеб в кредит. Он указал, что многие пары начинают семейную жизнь с долговыми обязательствами, что подрывает финансовую стабильность новой семьи.

«Нельзя строить брак с долговой ямы. Нужно запустить широкую просветительскую кампанию, в том числе с участием блогеров, религиозных лидеров и общественных деятелей, под слоганом: “Простая свадьба — благополучная семья”», — заявил депутат.

Дополнительные инициативы по укреплению семей

Помимо предложений о финансовых санкциях, Назаров озвучил ряд других инициатив:

  • Мирное урегулирование конфликтов – организация переговоров до суда с привлечением общественных советов, имамов, женских организаций и других авторитетных структур;

  • Национальная программа «Молодая семья» – создание комплексных мер поддержки молодых семей, включая помощь при покупке жилья, рождении ребёнка, устройстве в детский сад и трудоустройстве.

«Сильная семья — сильное государство»

Ардак Назаров уверен, что реализация этих инициатив поможет сократить количество разводов и укрепить роль семьи в казахстанском обществе. Он подчёркивает, что речь идёт не просто о юридических и финансовых мерах, а о возвращении уважения к браку и семейным ценностям.

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