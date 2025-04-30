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30.04.2025, 17:43

В Казахстане назвали самые многочисленные национальности

Новости Казахстана 0 696

Перед Днем единства народа Казахстана специалисты Бюро национальной статистики обнародовали данные о национальном составе населения. По состоянию на 2025 год в стране проживает более 20,3 миллиона человек, представляющих разнообразные этносы и народности, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Лидеры по численности

Согласно официальным данным, самыми многочисленными этническими группами в Казахстане являются:

  • Казахи – 14 456 709 человек

  • Русские – 2 963 938 человек

  • Узбеки – 678 487 человек

Эти три национальности составляют основу демографической картины страны.

Национальности с численностью более 100 тысяч

Следом за лидерами идут крупные этнические группы, каждая из которых насчитывает от 100 до 400 тысяч представителей:

  • Украинцы – 371 807

  • Уйгуры – 305 648

  • Немцы – 223 272

  • Татары – 218 926

  • Азербайджанцы – 155 364

  • Корейцы – 120 686

Менее многочисленные, но значимые группы

В стране также проживают представители более малочисленных наций, каждая из которых составляет менее 100 тысяч человек:

  • Турки – 91 732

  • Дунгане – 86 067

  • Белорусы – 74 389

  • Таджики – 58 712

  • Курды – 51 171

  • Кыргызы – 40 200

День единства – праздник этнического многообразия

Ежегодно 1 мая в Казахстане отмечают День единства народа – государственный праздник, подчеркивающий значимость культурного и этнического разнообразия страны. В многонациональном Казахстане сосуществуют более 100 этносов, каждый из которых вносит вклад в общественную и культурную жизнь государства.

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