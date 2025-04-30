В Казахстане назвали самые многочисленные национальности

Перед Днем единства народа Казахстана специалисты Бюро национальной статистики обнародовали данные о национальном составе населения. По состоянию на 2025 год в стране проживает более 20,3 миллиона человек, представляющих разнообразные этносы и народности, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Согласно официальным данным, самыми многочисленными этническими группами в Казахстане являются:
Казахи – 14 456 709 человек
Русские – 2 963 938 человек
Узбеки – 678 487 человек
Эти три национальности составляют основу демографической картины страны.
Следом за лидерами идут крупные этнические группы, каждая из которых насчитывает от 100 до 400 тысяч представителей:
Украинцы – 371 807
Уйгуры – 305 648
Немцы – 223 272
Татары – 218 926
Азербайджанцы – 155 364
Корейцы – 120 686
В стране также проживают представители более малочисленных наций, каждая из которых составляет менее 100 тысяч человек:
Турки – 91 732
Дунгане – 86 067
Белорусы – 74 389
Таджики – 58 712
Курды – 51 171
Кыргызы – 40 200
Ежегодно 1 мая в Казахстане отмечают День единства народа – государственный праздник, подчеркивающий значимость культурного и этнического разнообразия страны. В многонациональном Казахстане сосуществуют более 100 этносов, каждый из которых вносит вклад в общественную и культурную жизнь государства.
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