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30.04.2025, 18:15

Визит Яны Рудковской в ЦОН Астаны вызвал общественный резонанс (видео)

Новости Казахстана 0 1 454

Российская продюсер Яна Рудковская, посетившая один из Центров обслуживания населения (ЦОН) в Астане, стала предметом обсуждения в Казнете после того, как стало известно, что её сопровождал лично председатель госкорпорации «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев. Ситуацию прокомментировали в самой организации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz. 

Фото: Instagram/armankenzhegaliyev
Фото: Instagram/armankenzhegaliyev

Повод для визита: оформление недвижимости

По информации пресс-службы госкорпорации, Рудковская, уроженка Казахстана, 29 апреля обратилась в столичный ЦОН для получения государственной услуги, связанной с покупкой недвижимости. Звезда отметила высокий уровень цифровизации и качества сервиса в Казахстане.

Критика в соцсетях: пользователи усомнились в равенстве

После публикации информации о визите в официальных соцсетях «Правительства для граждан», в сети появились десятки критических комментариев. Пользователи выразили недовольство тем, что известной персоне, по их мнению, было оказано особое внимание.

Ответ госкорпорации: цель — показать сервис, а не выделять личность

30 апреля в госкорпорации выступили с официальным разъяснением. Там подчеркнули, что публикация не имела целью выделить Яну Рудковскую из числа других граждан.

«Мы внимательно следим за общественной реакцией и благодарим всех, кто выразил мнение. Ваш отклик — важный ориентир. Мы понимаем, что проявление внимания может быть воспринято как нарушение принципа равенства», — говорится в заявлении пресс-службы.

«Гостеприимство и клиентский подход»

В госкорпорации объяснили, что сопровождение со стороны главы правления Армана Кенжегалиева происходило в рамках представительского формата и клиентоориентированного подхода. По их словам, это была форма демонстрации высокого уровня обслуживания, которую признали и зарубежные гости.

Прецеденты уже были

Подобные случаи, как заявили в госкорпорации, уже имели место ранее. Руководитель встречал и других известных казахстанцев, чтобы на месте оценить работу ЦОНов и оперативно получать обратную связь.

Услуги — только по закону

Отдельно было подчеркнуто, что сопровождение не дает никаких преимуществ:

«Все услуги в ЦОНах предоставляются в рамках законодательства и на равных условиях для каждого гражданина», — заверили в госкорпорации.

Коммуникации — под пристальным вниманием

В завершение пресс-служба «Правительства для граждан» поблагодарила казахстанцев за проявленное внимание к теме и пообещала в дальнейшем более взвешенно подходить к вопросам внешней коммуникации, чтобы избежать недоразумений.

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