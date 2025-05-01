Доходы, о которых молчали: раскрыт список самых высокооплачиваемых казахстанцев

В Казахстане планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

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Годовой доход станет ключевым критерием

Как пояснил Амрин, расчет подоходного налога будет производиться не по ежемесячному доходу, а исходя из совокупного годового заработка.

«По зарплате будет прогрессивное налогообложение. Там шкала немного другая: до 33 миллионов тенге в год — 10 процентов, свыше 33 миллионов — 15 процентов. Да, у нас в стране есть такие зарплаты — это около 3 миллионов тенге в месяц», — сообщил вице-министр.

По его словам, согласно налоговой отчетности, более 26 700 наемных работников в Казахстане зарабатывают выше этой планки.

Амрин уточнил, что в рамках новой системы налог будет взиматься по итогам года:

«Допустим, если моя зарплата за год составляет до 33 миллионов тенге — налог составит 10 процентов. Если превышает эту сумму — часть дохода, превышающая порог, облагается по ставке 15 процентов».

Поправки в Налоговый кодекс: что еще изменится

В тот же день Мажилис одобрил во втором чтении поправки в действующий Налоговый кодекс. Документ направлен на рассмотрение Сената.

Среди ключевых изменений:

Ставка НДС повысится с 12% до 16% .

Порог обязательной регистрации по НДС увеличится с 15 миллионов до 40 миллионов тенге.

Эти меры, по словам представителей правительства, направлены на увеличение бюджетных поступлений и обеспечение социальной справедливости в налоговой системе.