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30.04.2025, 21:03

"Деньги для замакима": 49 из 50 миллионов оказались фальшивыми

Новости Казахстана 0 2 815

В Западно-Казахстанской области осудили мужчину, обвинённого в попытке получения взятки в размере 50 миллионов тенге якобы для заместителя акима региона. Как установил суд, основная часть суммы оказалась поддельной, а сам эпизод — частью мошеннической схемы, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Мой город".

Фото: atpress.kz
Фото: atpress.kz

С чего всё началось: тендер на 9,6 млрд тенге

Весной 2024 года в ЗКО был разыгран тендер на капитальный ремонт автодороги Чапаево – Жанакала – Сайкын. Победителем стало ТОО «СМУ-5», сумма контракта составила 9,6 миллиарда тенге. В этот момент подсудимый, по версии обвинения, решил использовать ситуацию в личных целях.

Прокурор Жандос Джубанов сообщил, что фигурант заранее начал готовиться: сменил фамилию в документах, предложил директору компании заключить субподряд, но получил отказ. Мужчина уверял, что имеет собственное ТОО и опыт в строительстве, однако это не подтвердилось ни одним документом.

Новый план: аванс через взятку

Не добившись успеха, подсудимый якобы предложил директору фирмы помощь в получении аванса в размере 30% от суммы контракта. За «решение вопроса» он потребовал взятку — 50 миллионов тенге, заявив, что передаст её заместителю акима области. Однако позже в суде выяснилось, что чиновник, имя которого упоминалось, не имел отношения к дорожной отрасли и вовсе не знал подсудимого.

Операция Антикора: метка на купюрах и задержание

После неоднократных попыток склонить бизнесмена к передаче денег предприниматель обратился в Антикоррупционную службу. Сотрудники ведомства начали отслеживать разговоры и встречи.

12 июля состоялась передача денег: предприниматель отдал 50 миллионов тенге, из которых 49 миллионов были поддельными, а один миллион — настоящим. Сразу после этого подсудимого задержали.

Суд, присяжные и спорная защита

Уголовное дело рассматривалось в специализированном суде при участии присяжных заседателей. Подсудимого признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса — за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Суд назначил наказание: 11 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Адвокат осуждённого, Таттолий Мурзагалиев, заявил, что обвинение не было доказано. По его версии, именно предприниматель мог быть замешан в финансовых махинациях и написал заявление, чтобы избежать собственной ответственности.

Подсудимый также настаивает на своей невиновности, утверждая, что стал жертвой провокации. Он отметил, что не имел отношения ни к госслужбе, ни к акимату, и что не знал упомянутого чиновника. Более того, первый состав присяжных был распущен — якобы из-за нарушения тайны голосования. Вердикт вынес второй состав присяжных.

Приговор не вступил в силу

На данный момент решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Адвокат осужденного сообщил, что готовит апелляцию.

Подобные случаи в Казахстане

Это далеко не первый случай, когда мошенники используют имена чиновников в своих схемах. В Восточно-Казахстанской области человек, выдавший себя за сотрудника акимата, получил 6 миллионов тенге за «продвижение» в очереди на льготное жильё. В Усть-Каменогорске осудили мужчину, который звонил бизнесменам, представляясь замакима и обещая преференции в обмен на деньги. В обоих случаях злоумышленники были задержаны.

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