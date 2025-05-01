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30.04.2025, 21:31

Казахстан вводит «золотую визу»

Новости Казахстана 0 522

С 30 апреля 2025 года Министерство иностранных дел Казахстана официально объявило о запуске новой визовой программы — инвестиционной визы, также известной как «золотая виза». Программа позволит иностранцам получить вид на жительство (ВНЖ) в стране сроком до 10 лет при вложении средств в экономику РК, сообщает Lada.kz

Кадр: YouTube
Кадр: YouTube

Условия получения инвесторской визы

Согласно информации, озвученной внешнеполитическим ведомством, претендовать на «золотую визу» смогут иностранные граждане, вложившие не менее 300 000 долларов США в следующие направления:

  • уставной капитал казахстанских компаний;

  • эмиссионные ценные бумаги, зарегистрированные в Казахстане.

Ходатайство на получение визы подается в электронном формате. После оформления «золотой визы» ее обладатель сможет в дальнейшем претендовать на ВНЖ сроком до 10 лет.

Цель программы — рост доверия инвесторов

В МИД РК подчеркивают, что внедрение инвестиционной визы направлено на:

  • повышение инвестиционной привлекательности Казахстана;

  • стимулирование долгосрочного бизнес-партнерства;

  • укрепление экономических связей с другими странами;

  • обеспечение правовых гарантий для вложенного капитала.

По словам представителей ведомства, мировая практика показала высокую эффективность подобных программ. Аналогичные «золотые визы» успешно действуют в странах Европы, США, ОАЭ, Сингапуре и других государствах, активно привлекая капитал и технологические решения.

Казахстан предложит собственную модель инвестиционного резидентства

Новая программа станет частью стратегии по созданию предсказуемой и стабильной среды для иностранных инвесторов. Власти обещают обеспечить прозрачность правил, защиту инвестиций и юридические гарантии, что должно повысить доверие к стране как к надежному партнеру для вложений.

«Выдача "золотых виз" отражает стратегическую направленность Казахстана на открытость, защиту капитала и устойчивое международное сотрудничество», — отмечается в сообщении МИД РК.

Когда вступит в силу

Документ вступит в силу спустя 10 дней после официальной публикации.

Контекст: тенденция по региону

Ранее стало известно, что с 1 июня 2025 года аналогичную визовую программу запускает и Узбекистан, что свидетельствует об общем тренде в регионе на привлечение иностранных инвестиций через облегчённые механизмы миграции.

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