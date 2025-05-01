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01.05.2025, 07:08

Что изменится для казахстанцев с 1 мая 2025 года

Новости Казахстана 0 787

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в мае 2025 года. Об этом сообщает Zakon.kz, передает Lada.kz 

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Реформа жилищной политики

Ключевые изменения с 24 мая:

  • Жилищный строительный сберегательный банк получил статус национального института развития.

  • Введены две новые электронные базы:

    • Единая республиканская база – сведения о нуждающихся в жилье, поставленных на учет акиматами.

    • Электронная база "Центр обеспечения жилищем" – учет граждан, зарегистрированных банком.

Формы господдержки:

  • предоставление жилья из коммунального или арендованного фонда;

  • субсидии на аренду;

  • льготные ипотечные займы;

  • жилищные сертификаты.

Кто признается нуждающимся:

  • отсутствие жилья на праве собственности в течение 5 лет;

  • аварийное единственное жилье;

  • отсутствие собственности в населенном пункте на момент предоставления жилья.

Документы для постановки на учет:

  • заявление, удостоверения личности, документы о браке, рождении, смерти членов семьи;

  • справки о социальном статусе.

Дополнительно:

  • Жилища госучреждений предоставляются работникам, проживающим в данном населенном пункте.

  • Введены новые правила предоставления жилья пострадавшим от ЧС.

  • Расширен перечень имущества, подлежащего возмещению при ЧС (в т.ч. бытовое топливо, кресло-коляска).

Изменения в здравоохранении

С 1 мая:

  • Вызовы 4-й категории передаются в ПМСП (с 8:00 до 19:00), вне этих часов – ССМП.

  • Время прибытия бригад от 10 до 60 минут в зависимости от срочности.

  • Создание мобильных бригад: 1 на 25 тыс. человек, минимум – 1 бригада.

С 3 мая:

  • Из перечня бесплатных лекарств исключены: омепразол, амоксициллин, кларитромицин и др. (подробный список в материале).

Профилактика туберкулеза:

  • Расширен перечень лиц, подлежащих флюорографии (врачи, студенты, военнослужащие, мигранты и др.).

  • Обновлены правила вакцинации и наблюдения за детьми после БЦЖ.

  • Введены категории исходов профилактического лечения (завершено, неэффективно, отменено и др.).

МИС и цифровизация:

  • Новые требования к МИС: передача графиков приема, проверка записи, интеграция с системами госорганов.

Уточнение полномочий Минздрава:

  • Исключены разработка ряда подзаконных актов, стандартов и регламентов.

Образование и молодежная политика

Школьные экзамены:

  • Основные даты: 29 мая – математика (9 кл.), 30 мая – история Казахстана (11 кл.), 16 июня – заключительные экзамены.

Обучение экстернатом:

  • Аттестация дистанционно, документ государственного образца при успешной сдаче.

Кружки для детей:

  • Автоматизация сбора документов через интеграцию ИС.

  • Оценка кружков по доступности и материальной базе (шкала 1–5).

Обновлены требования к сотрудникам:

  • Справки с центров наркологии, психиатрии, фтизиатрии, не старше 10 дней.

Советы по делам молодежи:

  • Действуют при акиматах, дают рекомендации по молодежной политике.

Строительство и архитектура

Город Туркестан:

  • Ограничена высотность и архитектурное оформление зданий рядом с памятниками.

  • Установлен режим застройки вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи.

Государственная служба

  • Срок до пенсии, освобождающий от ротации, сокращен с 3 до 2 лет.

Военная служба

С 19 мая – новый формат:

  • Введена военная служба в резерве.

  • Ограничения по возрасту:

    • рядовые и сержанты – до 50 лет;

    • офицеры – до 60 лет.

  • Место работы сохраняется за резервистами.

Санитарные нормы

Новые требования:

  • Добавлены нормы к крематориям и колумбариям (зоны размещения, группы помещений).

  • Уточнены требования к школам, производству продуктов и борьбе с инфекциями.

Экология и природные ресурсы

Выдача лицензий:

  • Обновлены правила выдачи разрешений в сфере экологии и обращения с озоноразрушающими веществами.

Земельные отношения:

  • Уточнены документы для смены назначения участка, продажи и передачи земли без аукциона.

Банкротство

С 3 мая:

  • Обновлены правила электронных аукционов по продаже имущества банкротов.

  • Требуется гарантийный взнос, подтверждение соответствия условиям.

Госимущество

Новые правила инвентаризации:

  • Проводится перед сдачей отчетности, сменой ответственных, при ликвидации, хищении или ЧС.

Тарифы

  • Минводресурсов утвердил правила расчета тарифов на подачу воды и регулирование стока.

Археология и реставрация

Только по плану:

  • Археологические и реставрационные работы осуществляются только по утвержденным планам на год.

Транспорт

С 5 мая – платная трасса в обход Тараза:

  • Протяженность – 57 км, срок действия – 20 лет.

  • Стоимость проезда зависит от типа транспорта (от 330 до 1980 тенге за маршрут).

Президентский кадровый резерв

  • Формируется ежеквартально.

  • Требования: стаж, профессиональная подготовка, отсутствие взысканий.

Биржевая торговля

  • Критерии для бирж, торгующих социально значимыми товарами:

    • наличие лицензии;

    • резервный фонд;

    • отсутствие судимостей;

    • электронная система и отчетность.

 

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