Что изменится для казахстанцев с 1 мая 2025 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в мае 2025 года. Об этом сообщает Zakon.kz, передает Lada.kz
Ключевые изменения с 24 мая:
Жилищный строительный сберегательный банк получил статус национального института развития.
Введены две новые электронные базы:
Единая республиканская база – сведения о нуждающихся в жилье, поставленных на учет акиматами.
Электронная база "Центр обеспечения жилищем" – учет граждан, зарегистрированных банком.
Формы господдержки:
предоставление жилья из коммунального или арендованного фонда;
субсидии на аренду;
льготные ипотечные займы;
жилищные сертификаты.
Кто признается нуждающимся:
отсутствие жилья на праве собственности в течение 5 лет;
аварийное единственное жилье;
отсутствие собственности в населенном пункте на момент предоставления жилья.
Документы для постановки на учет:
заявление, удостоверения личности, документы о браке, рождении, смерти членов семьи;
справки о социальном статусе.
Дополнительно:
Жилища госучреждений предоставляются работникам, проживающим в данном населенном пункте.
Введены новые правила предоставления жилья пострадавшим от ЧС.
Расширен перечень имущества, подлежащего возмещению при ЧС (в т.ч. бытовое топливо, кресло-коляска).
С 1 мая:
Вызовы 4-й категории передаются в ПМСП (с 8:00 до 19:00), вне этих часов – ССМП.
Время прибытия бригад от 10 до 60 минут в зависимости от срочности.
Создание мобильных бригад: 1 на 25 тыс. человек, минимум – 1 бригада.
С 3 мая:
Из перечня бесплатных лекарств исключены: омепразол, амоксициллин, кларитромицин и др. (подробный список в материале).
Профилактика туберкулеза:
Расширен перечень лиц, подлежащих флюорографии (врачи, студенты, военнослужащие, мигранты и др.).
Обновлены правила вакцинации и наблюдения за детьми после БЦЖ.
Введены категории исходов профилактического лечения (завершено, неэффективно, отменено и др.).
МИС и цифровизация:
Новые требования к МИС: передача графиков приема, проверка записи, интеграция с системами госорганов.
Уточнение полномочий Минздрава:
Исключены разработка ряда подзаконных актов, стандартов и регламентов.
Школьные экзамены:
Основные даты: 29 мая – математика (9 кл.), 30 мая – история Казахстана (11 кл.), 16 июня – заключительные экзамены.
Обучение экстернатом:
Аттестация дистанционно, документ государственного образца при успешной сдаче.
Кружки для детей:
Автоматизация сбора документов через интеграцию ИС.
Оценка кружков по доступности и материальной базе (шкала 1–5).
Обновлены требования к сотрудникам:
Справки с центров наркологии, психиатрии, фтизиатрии, не старше 10 дней.
Советы по делам молодежи:
Действуют при акиматах, дают рекомендации по молодежной политике.
Город Туркестан:
Ограничена высотность и архитектурное оформление зданий рядом с памятниками.
Установлен режим застройки вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи.
Срок до пенсии, освобождающий от ротации, сокращен с 3 до 2 лет.
С 19 мая – новый формат:
Введена военная служба в резерве.
Ограничения по возрасту:
рядовые и сержанты – до 50 лет;
офицеры – до 60 лет.
Место работы сохраняется за резервистами.
Новые требования:
Добавлены нормы к крематориям и колумбариям (зоны размещения, группы помещений).
Уточнены требования к школам, производству продуктов и борьбе с инфекциями.
Выдача лицензий:
Обновлены правила выдачи разрешений в сфере экологии и обращения с озоноразрушающими веществами.
Земельные отношения:
Уточнены документы для смены назначения участка, продажи и передачи земли без аукциона.
С 3 мая:
Обновлены правила электронных аукционов по продаже имущества банкротов.
Требуется гарантийный взнос, подтверждение соответствия условиям.
Новые правила инвентаризации:
Проводится перед сдачей отчетности, сменой ответственных, при ликвидации, хищении или ЧС.
Минводресурсов утвердил правила расчета тарифов на подачу воды и регулирование стока.
Только по плану:
Археологические и реставрационные работы осуществляются только по утвержденным планам на год.
С 5 мая – платная трасса в обход Тараза:
Протяженность – 57 км, срок действия – 20 лет.
Стоимость проезда зависит от типа транспорта (от 330 до 1980 тенге за маршрут).
Формируется ежеквартально.
Требования: стаж, профессиональная подготовка, отсутствие взысканий.
Критерии для бирж, торгующих социально значимыми товарами:
наличие лицензии;
резервный фонд;
отсутствие судимостей;
электронная система и отчетность.
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