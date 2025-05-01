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01.05.2025, 07:26

В Алматы 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка"

Новости Казахстана 0 2 488

9 мая 2025 года в Алматы состоится традиционное шествие "Бессмертного полка", приуроченное ко Дню Победы. Акция согласована с акиматом мегаполиса и пройдет под девизом "Батырларға тағзым" — "Поклонимся героям", сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.kz

© Sputnik / Тимур Батыршин
© Sputnik / Тимур Батыршин

Маршрут шествия: от Центрального парка до Парка Панфиловцев

Сбор участников начнется в 10:00 у Центрального парка культуры и отдыха имени Горького (ныне — Центральный парк). Оттуда колонна проследует по улице Гоголя, далее повернёт на улицу Зенкова и завершит путь в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев. В финале шествия участники возложат цветы к Вечному огню в память о павших.

Инициатива получила официальное одобрение

Акция "Батырларға тағзым" ("Поклонимся героям") согласована с акиматом Алматы, сообщил корреспонденту Sputnik Казахстан председатель ОО "Союз ветеранов Афганистана" Мурат Абдушукуров.
 

Ответ управления общественного развития Алматы на обращение ОО Союз ветеранов Афганистана - Sputnik Казахстан, 1920, 30.04.2025

Ответ управления общественного развития Алматы на обращение ОО "Союз ветеранов Афганистана"
© Александр Мироглов

 

Символ преемственности поколений

Абдушукуров подчеркнул значимость акции для воспитания молодежи в духе патриотизма и уважения к подвигам старших поколений:

"Это преемственность поколений, чтобы наша молодежь понимала, что за свою страну они тоже несут ответственность. Мы должны поднимать дух подрастающего поколения, чтобы они воспитывались на примере героев из своей семьи."

Он также привел слова Льва Толстого: "Никого воспитывать не надо — достаточно личного примера."

"Бессмертный полк": международное движение

Инициатива "Бессмертный полк" зародилась в России в 2012 году как способ отдать дань памяти участникам Великой Отечественной войны. Люди выходят на улицы с портретами своих родных — фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей.

Движение быстро распространилось за пределы России и стало международным. В Казахстане оно впервые прошло в 2013 году, и с тех пор ежегодно собирает тысячи участников в Алматы, Астане, Шымкенте, Петропавловске и других городах.

Участие в шествии "Бессмертного полка" — это возможность сохранить память о близких героях и передать эту память будущим поколениям.

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