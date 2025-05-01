Казахстанцев депортировали из США вместе с другими нелегалами

Американские власти депортировали в Узбекистан группу из 131 нелегального мигранта. В числе высланных — граждане Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщил 30 апреля телеканал Fox News со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США (МВБ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал DW

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Узбекистан оплатил депортацию своих граждан

По информации Fox News, чартерный рейс был полностью оплачен узбекской стороной. Это стало результатом специального соглашения между Вашингтоном и Ташкентом, подписанного при новой администрации президента Дональда Трампа.

«Соглашение о депортации за счёт Узбекистана стало первым подобным документом после возвращения Дональда Трампа в Белый дом», — отметили в американском СМИ.

Граждане Казахстана и Кыргызстана будут возвращены на родину

Хотя самолёт направлялся в Узбекистан, власти США подтвердили, что среди высланных находились также граждане Казахстана и Кыргызстана. Эти мигранты, как сообщили американские СМИ, в дальнейшем проследуют в свои страны по согласованным маршрутам.

Рейс с нелегальными мигрантами вылетел из США в среду, 30 апреля.

Ужесточение миграционной политики в США

С возвращением Дональда Трампа в президентское кресло миграционная политика Соединённых Штатов вновь претерпела резкое ужесточение. Были отменены ключевые программы, ранее позволявшие иностранцам легализоваться или подать прошение о политическом убежище.

Под новые ограничения попали тысячи мигрантов, включая граждан Казахстана. По данным правозащитников, усилившиеся депортации стали частью новой политики Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.

Посольство Казахстана рекомендует добровольно вернуться

На фоне ужесточения правил посольство Казахстана в США обратилось к своим гражданам, находящимся под угрозой депортации. В середине апреля дипломаты призвали сограждан воспользоваться возможностью добровольного возвращения на родину.

Такой шаг, как подчеркивается в заявлении, позволяет избежать штрафов, судебных разбирательств и запретов на повторный въезд в страну.