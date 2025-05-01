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01.05.2025, 09:36

Электронная очередь не спасла от взяток: на границе водителям предлагают продвигаться за деньги

Новости Казахстана 0 423

В мажилисе Казахстана поднимается вопрос о приостановке электронной системы очередей на границах. Поводом стали многочисленные жалобы перевозчиков на сбои в работе, коррупционные схемы и искусственно созданные задержки, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Многокилометровые очереди и коррупция на границе

По словам депутата мажилиса Серика Ерубаева, наиболее остро проблема проявляется на контрольно-пропускном пункте "Курмангазы" на трассе Атырау – Астрахань. Перевозчики жалуются на многокилометровые заторы и фактический простой транспорта, вызванный нехваткой персонала на таможне и в пограничной службе.

Особую озабоченность вызывают действия так называемых "помогаек" — лиц, предлагающих платные услуги по продвижению транспорта вне очереди.

"На глазах у законопослушных водителей некоторые грузовики каким-то образом минуют электронную очередь и продвигаются вперед. Это демонстрация явной несправедливости", — подчеркнул Ерубаев.

Призыв к временной приостановке системы

Депутат предложил приостановить действие электронной очереди до выяснения причин системных сбоев и провести аудит эффективности внедренной цифровой платформы. Кроме того, он призвал рассмотреть альтернативные подходы к организации пропуска транспорта.

Закрытые посты и «ручное» управление

Ситуацию усугубляют отключенные посты на пунктах пропуска, которые, по словам Ерубаева, начинают работать только после вмешательства "помогаек".

"Такой подход встречается и на переходах для пешеходов. Это указывает не только на организационные сбои, но и на наличие устойчивых коррупционных практик", — отметил он.

Оправдания цифровизации не сработали

Напомним, электронная очередь на границе была внедрена в июле 2023 года. Ее основная цель — оптимизация потока грузового транспорта и сокращение времени прохождения контрольных процедур.

Однако, по словам парламентария, на практике система оказалась неэффективной.

"Если транспорт не успевает к назначенному времени, бронь аннулируется, и водителю приходится регистрироваться заново и вставать в конец очереди. Это приводит к задержкам на несколько суток, что недопустимо при перевозке скоропортящихся товаров", — заявил он.

Перевозчики требуют вернуть живую очередь

По итогам обсуждения депутат подчеркнул: значительная часть транспортников уверена, что цифровая система только ухудшила ситуацию. В этой связи участники перевозочного процесса настаивают на отмене электронной очереди и возвращении к прежнему формату — очереди по факту прибытия на КПП.

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