Где мясо едят килограммами: самые прожорливые регионы Казахстана

Структура потребительских расходов казахстанцев говорит не только об уровне жизни, но и о гастрономических предпочтениях населения. Данные Бюро национальной статистики показывают устойчивый рост продовольственного обеспечения и выявляют интересные региональные особенности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Основные статьи продуктовых затрат: мясо на первом месте

В структуре расходов на питание выделяются две ключевые категории:

Мясо и мясопродукты — занимают лидирующее место с долей 16,9% от всех расходов на продовольствие. Это отражает традиционно высокую значимость мясных продуктов в казахстанском рационе.

Хлеб и крупяные изделия — на втором месте, с показателем 7,7% от общего объема расходов на еду.

Сколько и чего едят в Казахстане: усредненные показатели

В 2024 году среднегодовое потребление продуктов питания на одного жителя Казахстана включало:

Мясо и мясопродукты — 85,7 кг

Молоко и молочные продукты — 274,4 кг

Хлебопродукты и крупы — 123,5 кг

Овощи — 93,2 кг

Фрукты и ягоды — 78,4 кг

Рыба и морепродукты — 15,8 кг

Сахар, джем, мед и кондитерские изделия — 47,2 кг

Яйца — 215 штук

Региональные предпочтения: кто что ест больше?

Пищевые привычки в разных регионах страны различаются в зависимости от климата, доступности продукции и культурных факторов.

Самые «мясные» регионы:

Жетысу — 97,2 кг мяса на человека в год

Жамбылская область — 95,6 кг

Акмолинская область — 93,3 кг

Наименьшее потребление мяса — в Шымкенте — 59,8 кг

Где любят рыбу:

Северо-Казахстанская область — лидер по потреблению рыбы и морепродуктов: 21 кг на душу населения

«Молочные» регионы:

Акмолинская область — 294,6 кг молочной продукции на человека

Лидеры по фруктам:

Астана — 100,2 кг фруктов на душу населения

Сладкоежки страны:

Улытау — 60,6 кг сахара, меда, джема и кондитерских изделий в год

Также отмечено, что в северных и центральных регионах страны выше потребление яиц и молочной продукции, а в мегаполисах — фруктов и овощей.

Тренды питания: что меняется с годами

Анализ за период с 2020 по 2024 годы позволяет выявить устойчивые тенденции:

Рост потребления:

Мясо и мясопродукты

Молоко и молочные продукты

Овощи и фрукты

Снижение потребления:

Хлебопродукты и крупы: 2020 год — 140,3 кг 2024 год — 123,5 кг



Сезонные колебания:

Пик потребления овощей и фруктов традиционно приходится на III квартал (лето – начало осени) — время сбора урожая.

Общий вывод

Стабильный рост потребления большинства категорий продуктов и усиление региональных вкусовых особенностей указывает на улучшение уровня жизни и расширение продуктовой доступности. Казахстанцы продолжают демонстрировать устойчивую любовь к мясу, при этом рацион питания становится всё более разнообразным.