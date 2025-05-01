Где мясо едят килограммами: самые прожорливые регионы Казахстана

Структура потребительских расходов казахстанцев говорит не только об уровне жизни, но и о гастрономических предпочтениях населения. Данные Бюро национальной статистики показывают устойчивый рост продовольственного обеспечения и выявляют интересные региональные особенности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В структуре расходов на питание выделяются две ключевые категории:
Мясо и мясопродукты — занимают лидирующее место с долей 16,9% от всех расходов на продовольствие. Это отражает традиционно высокую значимость мясных продуктов в казахстанском рационе.
Хлеб и крупяные изделия — на втором месте, с показателем 7,7% от общего объема расходов на еду.
В 2024 году среднегодовое потребление продуктов питания на одного жителя Казахстана включало:
Мясо и мясопродукты — 85,7 кг
Молоко и молочные продукты — 274,4 кг
Хлебопродукты и крупы — 123,5 кг
Овощи — 93,2 кг
Фрукты и ягоды — 78,4 кг
Рыба и морепродукты — 15,8 кг
Сахар, джем, мед и кондитерские изделия — 47,2 кг
Яйца — 215 штук
Пищевые привычки в разных регионах страны различаются в зависимости от климата, доступности продукции и культурных факторов.
Жетысу — 97,2 кг мяса на человека в год
Жамбылская область — 95,6 кг
Акмолинская область — 93,3 кг
Наименьшее потребление мяса — в Шымкенте — 59,8 кг
Северо-Казахстанская область — лидер по потреблению рыбы и морепродуктов: 21 кг на душу населения
Акмолинская область — 294,6 кг молочной продукции на человека
Астана — 100,2 кг фруктов на душу населения
Улытау — 60,6 кг сахара, меда, джема и кондитерских изделий в год
Также отмечено, что в северных и центральных регионах страны выше потребление яиц и молочной продукции, а в мегаполисах — фруктов и овощей.
Анализ за период с 2020 по 2024 годы позволяет выявить устойчивые тенденции:
Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные продукты
Овощи и фрукты
Хлебопродукты и крупы:
2020 год — 140,3 кг
2024 год — 123,5 кг
Пик потребления овощей и фруктов традиционно приходится на III квартал (лето – начало осени) — время сбора урожая.
Стабильный рост потребления большинства категорий продуктов и усиление региональных вкусовых особенностей указывает на улучшение уровня жизни и расширение продуктовой доступности. Казахстанцы продолжают демонстрировать устойчивую любовь к мясу, при этом рацион питания становится всё более разнообразным.
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