18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.34
582.07
6.31
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.05.2025, 12:13

В Уральске мальчика ударило током во время игры в мяч: он в реанимации с ожогами 95% тела

Новости Казахстана 0 946

Трагический инцидент произошел 30 апреля во дворе жилого дома в Уральске. Девятилетний мальчик получил мощный удар током во время игры в мяч и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Мяч застрял в проводах — ребенок полез за ним

Несчастье случилось во дворе многоэтажки по улице Исатая-Махамбета. По словам очевидцев, группа детей играла в мяч, который неожиданно застрял в проводах, расположенных рядом с электроподстанцией. Один из мальчиков решил самостоятельно достать мяч и забрался на крышу здания.

Там его поразил электрический ток — удар оказался настолько сильным, что ребенок получил ожоги почти всего тела.

Ребенок в реанимации, состояние крайне тяжелое

Как сообщили в Управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области, мальчик был срочно доставлен в областную детскую многопрофильную больницу.

«Ребенок находится в реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние крайне тяжелое. У него ожоги четвертой степени, поражено около 95% кожных покровов», — сообщили в ведомстве.

Начато уголовное расследование

По факту происшествия Департамент полиции ЗКО возбудил уголовное дело. Правоохранительные органы начали расследование, в ходе которого выяснят, каким образом дети смогли получить доступ к опасной зоне и почему не были приняты меры безопасности.

«Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, устанавливаются ответственные лица и обстоятельства происшествия», — уточнили в пресс-службе полиции.

Подобный случай уже происходил ранее

Это не первый трагический случай с участием детей за последнее время. В начале апреля в Жанаозене ребенок получил серьезные травмы после падения с игровой площадки — он упал вниз головой с детского городка между домами в 4-м микрорайоне.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле