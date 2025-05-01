В Уральске мальчика ударило током во время игры в мяч: он в реанимации с ожогами 95% тела

Трагический инцидент произошел 30 апреля во дворе жилого дома в Уральске. Девятилетний мальчик получил мощный удар током во время игры в мяч и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Мяч застрял в проводах — ребенок полез за ним

Несчастье случилось во дворе многоэтажки по улице Исатая-Махамбета. По словам очевидцев, группа детей играла в мяч, который неожиданно застрял в проводах, расположенных рядом с электроподстанцией. Один из мальчиков решил самостоятельно достать мяч и забрался на крышу здания.

Там его поразил электрический ток — удар оказался настолько сильным, что ребенок получил ожоги почти всего тела.

Ребенок в реанимации, состояние крайне тяжелое

Как сообщили в Управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области, мальчик был срочно доставлен в областную детскую многопрофильную больницу.

«Ребенок находится в реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние крайне тяжелое. У него ожоги четвертой степени, поражено около 95% кожных покровов», — сообщили в ведомстве.

Начато уголовное расследование

По факту происшествия Департамент полиции ЗКО возбудил уголовное дело. Правоохранительные органы начали расследование, в ходе которого выяснят, каким образом дети смогли получить доступ к опасной зоне и почему не были приняты меры безопасности.

«Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, устанавливаются ответственные лица и обстоятельства происшествия», — уточнили в пресс-службе полиции.

Подобный случай уже происходил ранее

Это не первый трагический случай с участием детей за последнее время. В начале апреля в Жанаозене ребенок получил серьезные травмы после падения с игровой площадки — он упал вниз головой с детского городка между домами в 4-м микрорайоне.