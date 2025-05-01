Проект на миллиард: Казахстан начал переселение тигров

В Казахстане реализуется масштабная программа по возвращению туранского тигра — исчезнувшего хищника, который когда-то обитал в регионах Прибалхашья. В ближайшие три года государство намерено потратить на этот проект более 1,1 млрд тенге. Средства предусмотрены в рамках бюджетной программы Министерства экологии и природных ресурсов на 2024–2026 годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ru.pinterest.com

Сколько уже потрачено и какие планы

В 2024 году на реализацию инициативы было направлено 542,8 млн тенге. На текущий год запланировано еще 389,4 млн тенге, из которых:

309,2 млн тенге — из республиканского бюджета (в рамках софинансирования гранта);

80,1 млн тенге — средства самого гранта.

В 2025 году планируется потратить 185,1 млн тенге. К 2026 году власти рассчитывают, что в Иле-Балхашском природном резерве обретут дом уже 17 особей тигров.

Почему туранский тигр важен для Казахстана

По информации Минэкологии, проект направлен на восстановление исторической популяции исчезнувшего подвида тигра в местах его естественного ареала. Это не только шаг к сохранению биоразнообразия, но и вклад в сохранение природного и культурного наследия страны. Реализация программы должна создать устойчивую экологическую основу в горных и степных ландшафтах региона.

Как все начиналось

До середины XX века туранский тигр (или каспийский тигр) обитал на территории современного Казахстана. Однако в результате антропогенного воздействия он исчез. Идея его восстановления обсуждалась на высоком уровне: в 2021 году эту тему затрагивали президенты Казахстана и России — Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.

Кто и откуда поставляет тигров

В сентябре 2024 года в Казахстан прибыли первые амурские тигры из Нидерландов. Это был первый этап реализации проекта. В марте 2025 года министр экологии Ерлан Нысанбаев сообщил о планах получить еще 3–4 особи из России, что ознаменует переход к полномасштабной фазе восстановления туранской популяции.