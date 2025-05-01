Сколько стоит нарушить: штрафы за переход в неположенном месте в Казахстане

Переход дороги вне пешеходного перехода — распространённое, но опасное нарушение, к которому прибегают многие казахстанцы. В спешке, при отсутствии ближайшего перехода или на пустынной дороге люди рискуют не только своей безопасностью, но и кошельком. Ниже — подробности о штрафах, правилах и возможных последствиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: immunocap.ru

Что говорит закон: правовая база

Согласно статье 615 Кодекса об административных правонарушениях РК, переход проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора является административным правонарушением.

Нарушением считается:

переход дороги вне пешеходного перехода;

переход на красный свет;

пересечение проезжей части вне зоны видимости водителя.

Размер штрафа в 2025 году

За нарушение правил перехода предусмотрен штраф в размере 2 месячных расчетных показателей (МРП).

В 2025 году 1 МРП = 3 692 тенге

Значит, сумма штрафа составляет 7 384 тенге

Кто фиксирует нарушение

Нарушения могут быть зафиксированы:

Сотрудниками дорожной полиции , патрулирующими улицы.

Камерами видеонаблюдения, особенно в крупных городах — на перекрёстках и вблизи оживлённых дорог.

Штраф оформляется в виде постановления, которое необходимо оплатить в течение 30 дней.

Как оплатить штраф со скидкой

Гражданам предоставляется возможность оплатить штраф со скидкой 50%, если они сделают это в течение 7 дней с момента вынесения постановления.

Сумма при оплате со скидкой: 3 692 тенге

Если штраф не оплатить вовремя, он автоматически увеличивается на 25%, и итоговая сумма составит:

9 230 тенге

Как обжаловать постановление

Если вы уверены, что нарушение зафиксировано ошибочно, штраф можно обжаловать в течение 10 календарных дней. Для этого нужно собрать документы и обратиться в суд.

Порядок действий:

Подготовьте письменное обращение с описанием ситуации. Приложите фото- или видеодоказательства, если они имеются. Соберите показания свидетелей, если кто-то может подтвердить вашу правоту. Обратитесь в административный суд или подайте заявление через портал eGov.kz.

Почему важно соблюдать правила

Нарушая правила перехода, пешеход подвергает опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.

По данным МВД Казахстана:

Каждый год фиксируются десятки трагедий с участием пешеходов.

Основная причина — переход в неположенном месте или на запрещающий сигнал.

Советы: как избежать штрафа и сохранить жизнь

Переходите дорогу строго по пешеходному переходу.

Дождитесь зелёного света , даже если рядом нет машин.

Не перебегайте дорогу перед автомобилем — водитель может не успеть затормозить.

Если нет перехода поблизости, пройдите дальше — это безопаснее, чем рисковать.

Итог: правила — ради безопасности

Сумма штрафа за переход в неположенном месте может показаться незначительной, но куда дороже могут обойтись последствия беспечности. Следование простым правилам — это способ сохранить жизнь и избежать ненужных затрат.