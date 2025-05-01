Сколько стоит нарушить: штрафы за переход в неположенном месте в Казахстане

Переход дороги вне пешеходного перехода — распространённое, но опасное нарушение, к которому прибегают многие казахстанцы. В спешке, при отсутствии ближайшего перехода или на пустынной дороге люди рискуют не только своей безопасностью, но и кошельком. Ниже — подробности о штрафах, правилах и возможных последствиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Согласно статье 615 Кодекса об административных правонарушениях РК, переход проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора является административным правонарушением.
Нарушением считается:
переход дороги вне пешеходного перехода;
переход на красный свет;
пересечение проезжей части вне зоны видимости водителя.
За нарушение правил перехода предусмотрен штраф в размере 2 месячных расчетных показателей (МРП).
В 2025 году 1 МРП = 3 692 тенге
Значит, сумма штрафа составляет 7 384 тенге
Нарушения могут быть зафиксированы:
Сотрудниками дорожной полиции, патрулирующими улицы.
Камерами видеонаблюдения, особенно в крупных городах — на перекрёстках и вблизи оживлённых дорог.
Штраф оформляется в виде постановления, которое необходимо оплатить в течение 30 дней.
Гражданам предоставляется возможность оплатить штраф со скидкой 50%, если они сделают это в течение 7 дней с момента вынесения постановления.
Сумма при оплате со скидкой: 3 692 тенге
Если штраф не оплатить вовремя, он автоматически увеличивается на 25%, и итоговая сумма составит:
9 230 тенге
Если вы уверены, что нарушение зафиксировано ошибочно, штраф можно обжаловать в течение 10 календарных дней. Для этого нужно собрать документы и обратиться в суд.
Порядок действий:
Подготовьте письменное обращение с описанием ситуации.
Приложите фото- или видеодоказательства, если они имеются.
Соберите показания свидетелей, если кто-то может подтвердить вашу правоту.
Обратитесь в административный суд или подайте заявление через портал eGov.kz.
Нарушая правила перехода, пешеход подвергает опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.
Каждый год фиксируются десятки трагедий с участием пешеходов.
Основная причина — переход в неположенном месте или на запрещающий сигнал.
Переходите дорогу строго по пешеходному переходу.
Дождитесь зелёного света, даже если рядом нет машин.
Не перебегайте дорогу перед автомобилем — водитель может не успеть затормозить.
Если нет перехода поблизости, пройдите дальше — это безопаснее, чем рисковать.
Сумма штрафа за переход в неположенном месте может показаться незначительной, но куда дороже могут обойтись последствия беспечности. Следование простым правилам — это способ сохранить жизнь и избежать ненужных затрат.
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