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01.05.2025, 13:28

Сколько стоит нарушить: штрафы за переход в неположенном месте в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 540

Переход дороги вне пешеходного перехода — распространённое, но опасное нарушение, к которому прибегают многие казахстанцы. В спешке, при отсутствии ближайшего перехода или на пустынной дороге люди рискуют не только своей безопасностью, но и кошельком. Ниже — подробности о штрафах, правилах и возможных последствиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: immunocap.ru
Фото: immunocap.ru

Что говорит закон: правовая база

Согласно статье 615 Кодекса об административных правонарушениях РК, переход проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора является административным правонарушением.

Нарушением считается:

  • переход дороги вне пешеходного перехода;

  • переход на красный свет;

  • пересечение проезжей части вне зоны видимости водителя.

Размер штрафа в 2025 году

За нарушение правил перехода предусмотрен штраф в размере 2 месячных расчетных показателей (МРП).

  • В 2025 году 1 МРП = 3 692 тенге

  • Значит, сумма штрафа составляет 7 384 тенге

Кто фиксирует нарушение

Нарушения могут быть зафиксированы:

  • Сотрудниками дорожной полиции, патрулирующими улицы.

  • Камерами видеонаблюдения, особенно в крупных городах — на перекрёстках и вблизи оживлённых дорог.

Штраф оформляется в виде постановления, которое необходимо оплатить в течение 30 дней.

Как оплатить штраф со скидкой

Гражданам предоставляется возможность оплатить штраф со скидкой 50%, если они сделают это в течение 7 дней с момента вынесения постановления.

  • Сумма при оплате со скидкой: 3 692 тенге

Если штраф не оплатить вовремя, он автоматически увеличивается на 25%, и итоговая сумма составит:

  • 9 230 тенге

Как обжаловать постановление

Если вы уверены, что нарушение зафиксировано ошибочно, штраф можно обжаловать в течение 10 календарных дней. Для этого нужно собрать документы и обратиться в суд.

Порядок действий:

  1. Подготовьте письменное обращение с описанием ситуации.

  2. Приложите фото- или видеодоказательства, если они имеются.

  3. Соберите показания свидетелей, если кто-то может подтвердить вашу правоту.

  4. Обратитесь в административный суд или подайте заявление через портал eGov.kz.

Почему важно соблюдать правила

Нарушая правила перехода, пешеход подвергает опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.

По данным МВД Казахстана:

  • Каждый год фиксируются десятки трагедий с участием пешеходов.

  • Основная причина — переход в неположенном месте или на запрещающий сигнал.

Советы: как избежать штрафа и сохранить жизнь

  • Переходите дорогу строго по пешеходному переходу.

  • Дождитесь зелёного света, даже если рядом нет машин.

  • Не перебегайте дорогу перед автомобилем — водитель может не успеть затормозить.

  • Если нет перехода поблизости, пройдите дальше — это безопаснее, чем рисковать.

Итог: правила — ради безопасности

Сумма штрафа за переход в неположенном месте может показаться незначительной, но куда дороже могут обойтись последствия беспечности. Следование простым правилам — это способ сохранить жизнь и избежать ненужных затрат.

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