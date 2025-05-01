18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.34
582.07
6.31
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.05.2025, 14:27

В Казахстане родителей мальчика, укреплявшего дамбу, оштрафовали на 196 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 446

В Северо-Казахстанской области родители 10-летнего мальчика, помогавшего в укреплении дамбы во время паводка, столкнулись с неожиданными последствиями: отцу ребенка выписан штраф за нарушение правил управления транспортом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Видео с "юным помощником" вызвало резонанс

Информационный повод возник после того, как пресс-служба акима СКО опубликовала видео, где запечатлено участие семьи из села Тепличное в укреплении защитного вала. Особое внимание вызвал эпизод с мальчиком, перевозившим мешкотару на квадроцикле. Ролик сопровождался комментариями о сплоченности сельчан и активности юного Дастана, сына Руслана и Динары Мырзабай.

«Юный помощник: мальчик на квадроцикле перевозит мешкотару для защиты дамбы. Настоящий пример другим!» — говорилось в описании видео.

Однако пользователи в социальных сетях задались вопросом: насколько законно участие ребенка в управлении транспортным средством.

Штраф за передачу управления ребенку

Реакция общественности не осталась без внимания полиции. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО, 34-летний житель села допустил к управлению квадроциклом своего 10-летнего сына. Это послужило основанием для привлечения мужчины к административной ответственности.

«Он оштрафован по части 5 статьи 612 КоАП РК — за передачу управления транспортом лицу, не имеющему права управления», — заявили в полиции.

Размер штрафа составил 196 600 тенге, что эквивалентно 50 месячным расчетным показателям.

Полиция: безопасность — превыше всего

В департаменте подчеркнули важность соблюдения закона, особенно в условиях чрезвычайной ситуации.

«Безопасность детей и всех участников ликвидации последствий паводка является приоритетом. Мы благодарны всем, кто помогает, но напоминаем о необходимости осторожности», — отметили в ведомстве.

Паводок в регионе: масштабы бедствия

Северо-Казахстанская область в этом году переживает третью волну паводка, чего не случалось ранее. Уровень воды в регионе достиг исторических максимумов: по словам акима Гауеза Нурмухамбетова, объем паводковой воды сравним с уровнем 2017 года. Однако антирекорд был обновлён — в 2024 году уровень перелива на Сергеевском гидроузле составил 4 метра 25 сантиметров.

Эвакуация и круглосуточная работа на дамбе

В селе Тепличное, расположенном рядом с Петропавловском, 25 апреля началась эвакуация населения из-за подъема воды. По данным ДЧС, в населенном пункте проживают более 700 человек в 280 домах. Эвакуированы 48 человек, в том числе 15 детей. Их разместили в подготовленных пунктах — в Бесколе и Петропавловске.

Работы по укреплению защитного вала продолжаются более недели. Задействованы 1600 человек, включая спасателей из соседних регионов и Астаны. Поддержку оказывают и сами жители области, направляя бригады добровольцев.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле