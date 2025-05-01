В Казахстане родителей мальчика, укреплявшего дамбу, оштрафовали на 196 тысяч тенге

В Северо-Казахстанской области родители 10-летнего мальчика, помогавшего в укреплении дамбы во время паводка, столкнулись с неожиданными последствиями: отцу ребенка выписан штраф за нарушение правил управления транспортом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Видео с "юным помощником" вызвало резонанс

Информационный повод возник после того, как пресс-служба акима СКО опубликовала видео, где запечатлено участие семьи из села Тепличное в укреплении защитного вала. Особое внимание вызвал эпизод с мальчиком, перевозившим мешкотару на квадроцикле. Ролик сопровождался комментариями о сплоченности сельчан и активности юного Дастана, сына Руслана и Динары Мырзабай.

«Юный помощник: мальчик на квадроцикле перевозит мешкотару для защиты дамбы. Настоящий пример другим!» — говорилось в описании видео.

Однако пользователи в социальных сетях задались вопросом: насколько законно участие ребенка в управлении транспортным средством.

Штраф за передачу управления ребенку

Реакция общественности не осталась без внимания полиции. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО, 34-летний житель села допустил к управлению квадроциклом своего 10-летнего сына. Это послужило основанием для привлечения мужчины к административной ответственности.

«Он оштрафован по части 5 статьи 612 КоАП РК — за передачу управления транспортом лицу, не имеющему права управления», — заявили в полиции.

Размер штрафа составил 196 600 тенге, что эквивалентно 50 месячным расчетным показателям.

Полиция: безопасность — превыше всего

В департаменте подчеркнули важность соблюдения закона, особенно в условиях чрезвычайной ситуации.

«Безопасность детей и всех участников ликвидации последствий паводка является приоритетом. Мы благодарны всем, кто помогает, но напоминаем о необходимости осторожности», — отметили в ведомстве.

Паводок в регионе: масштабы бедствия

Северо-Казахстанская область в этом году переживает третью волну паводка, чего не случалось ранее. Уровень воды в регионе достиг исторических максимумов: по словам акима Гауеза Нурмухамбетова, объем паводковой воды сравним с уровнем 2017 года. Однако антирекорд был обновлён — в 2024 году уровень перелива на Сергеевском гидроузле составил 4 метра 25 сантиметров.

Эвакуация и круглосуточная работа на дамбе

В селе Тепличное, расположенном рядом с Петропавловском, 25 апреля началась эвакуация населения из-за подъема воды. По данным ДЧС, в населенном пункте проживают более 700 человек в 280 домах. Эвакуированы 48 человек, в том числе 15 детей. Их разместили в подготовленных пунктах — в Бесколе и Петропавловске.

Работы по укреплению защитного вала продолжаются более недели. Задействованы 1600 человек, включая спасателей из соседних регионов и Астаны. Поддержку оказывают и сами жители области, направляя бригады добровольцев.