В Казахстане вырос прожиточный минимум: кого и насколько это затронуло

В апреле 2025 года в Казахстане зафиксировано очередное повышение прожиточного минимума. По информации Бюро национальной статистики, рост составил 2% по сравнению с мартом. Изменения касаются разных возрастных и социальных групп, а также зависят от региона проживания, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: lsm.kz

Общий показатель: свыше 54 тысяч тенге в месяц

Средний прожиточный минимум на одного человека в апреле 2025 года составил 54 408 тенге. Это значение является расчетным ориентиром для оценки уровня бедности и определения социальных выплат.

Прожиточный минимум по полу и возрасту

Показатель варьируется в зависимости от пола и возраста:

Мужчины старше 18 лет — 64 759 тенге (+2%)

Женщины старше 18 лет — 51 424 тенге (+2%)

Пенсионеры и пожилые граждане — 50 882 тенге (+1,9%)

Дети до 14 лет — 43 523 тенге (+1,7%)

Юноши 14–17 лет — 68 664 тенге (+1,9%)

Девушки 14–17 лет — 52 614 тенге (+1,9%)

Разница по регионам: где жить дороже

Наибольший прожиточный минимум по-прежнему сохраняется в Мангистауской области — 63 117 тенге (+1,1%). Ниже — данные по другим регионам:

Выше среднего:

Алматинская область — 58 987 тенге (+2,6%)

Астана — 58 011 тенге (+1,8%)

ВКО — 57 794 тенге (+1,7%)

Алматы — 56 833 тенге (+3%)

Ұлытау — 55 933 тенге (+2,1%)

Акмолинская область — 54 828 тенге (+2,4%)

Ближе к среднему уровню:

СКО — 53 509 тенге (+2,2%)

Абай — 53 499 тенге (+2,1%)

Карагандинская область — 53 307 тенге (+1,6%)

Шымкент — 53 240 тенге (+1%)

Жетысу — 53 188 тенге (+2,2%)

Ниже среднего:

Жамбылская область — 51 891 тенге (+1,5%)

Павлодарская область — 51 741 тенге (+1,5%)

Туркестанская область — 51 097 тенге (+1,1%)

Костанайская область — 50 903 тенге (+1,5%)

Атырауская область — 50 341 тенге (+1,5%)

Актюбинская область — 48 791 тенге (+1,3%)

ЗКО — 48 784 тенге (+1,5%)

Кызылординская область — 48 477 тенге (+1,5%)

Более миллиона казахстанцев — за чертой прожиточного минимума

Несмотря на рост показателей, свыше одного миллиона граждан страны имеют доходы, не дотягивающие до уровня прожиточного минимума. Это говорит о продолжающейся социальной уязвимости значительной части населения.

Что входит в прожиточный минимум

Прожиточный минимум определяется на основе минимальной потребительской корзины, в состав которой входят: