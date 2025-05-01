В Казахстане вырос прожиточный минимум: кого и насколько это затронуло

В апреле 2025 года в Казахстане зафиксировано очередное повышение прожиточного минимума. По информации Бюро национальной статистики, рост составил 2% по сравнению с мартом. Изменения касаются разных возрастных и социальных групп, а также зависят от региона проживания, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Средний прожиточный минимум на одного человека в апреле 2025 года составил 54 408 тенге. Это значение является расчетным ориентиром для оценки уровня бедности и определения социальных выплат.
Показатель варьируется в зависимости от пола и возраста:
Мужчины старше 18 лет — 64 759 тенге (+2%)
Женщины старше 18 лет — 51 424 тенге (+2%)
Пенсионеры и пожилые граждане — 50 882 тенге (+1,9%)
Дети до 14 лет — 43 523 тенге (+1,7%)
Юноши 14–17 лет — 68 664 тенге (+1,9%)
Девушки 14–17 лет — 52 614 тенге (+1,9%)
Наибольший прожиточный минимум по-прежнему сохраняется в Мангистауской области — 63 117 тенге (+1,1%). Ниже — данные по другим регионам:
Выше среднего:
Алматинская область — 58 987 тенге (+2,6%)
Астана — 58 011 тенге (+1,8%)
ВКО — 57 794 тенге (+1,7%)
Алматы — 56 833 тенге (+3%)
Ұлытау — 55 933 тенге (+2,1%)
Акмолинская область — 54 828 тенге (+2,4%)
Ближе к среднему уровню:
СКО — 53 509 тенге (+2,2%)
Абай — 53 499 тенге (+2,1%)
Карагандинская область — 53 307 тенге (+1,6%)
Шымкент — 53 240 тенге (+1%)
Жетысу — 53 188 тенге (+2,2%)
Ниже среднего:
Жамбылская область — 51 891 тенге (+1,5%)
Павлодарская область — 51 741 тенге (+1,5%)
Туркестанская область — 51 097 тенге (+1,1%)
Костанайская область — 50 903 тенге (+1,5%)
Атырауская область — 50 341 тенге (+1,5%)
Актюбинская область — 48 791 тенге (+1,3%)
ЗКО — 48 784 тенге (+1,5%)
Кызылординская область — 48 477 тенге (+1,5%)
Несмотря на рост показателей, свыше одного миллиона граждан страны имеют доходы, не дотягивающие до уровня прожиточного минимума. Это говорит о продолжающейся социальной уязвимости значительной части населения.
Прожиточный минимум определяется на основе минимальной потребительской корзины, в состав которой входят:
Продовольственные товары — 55% от общей суммы. В корзину включены 43 наименования продуктов: мясо, рыба, молочные изделия, хлеб, овощи, фрукты, масло, яйца, сахар, чай и специи.
Непродовольственные товары и услуги — 45% от суммы. Это расходы на одежду, коммунальные услуги, транспорт, медицинское обслуживание и прочее.
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