Майская погода удивит: жара, пыльные бури и ночные заморозки

Согласно консультативному прогнозу РГП «Казгидромет», май 2025 года в Казахстане ожидается теплее обычного, при этом осадков будет меньше нормы почти по всей территории страны. Подробности прогноза приводит NUR.KZ со ссылкой на государственную метеослужбу, передает Lada.kz
По оценке синоптиков, температурный фон в мае превысит средние многолетние значения на большей части республики:
Температура будет выше нормы на 1 градус почти повсеместно;
В пределах нормы температура сохранится лишь в Восточно-Казахстанской области, юго-восточной части Алматинской области, а также в регионах Жетісу и Абай.
Количество осадков в последний весенний месяц окажется ниже средних значений в большинстве регионов. Исключение составят:
Северо-западные и северные области;
Южные районы Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей;
Юго-восток Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетісуской и Абайской областей.
В этих регионах осадки будут примерно на уровне климатической нормы.
Первая декада месяца обещает быть неустойчивой:
Ожидаются грозовые дожди и порывистый ветер;
На юге и юго-западе возможны пыльные бури;
Безосадочная и малооблачная погода прогнозируется лишь в отдельные дни.
Ночью: от +4...+9°С до +9...+14°С;
Днем: от +15...+20°С до +22...+30°С.
Ночью: от +10...+15°С до +12...+20°С;
Днем: от +20...+25°С до +25...+33°С.
Ночью: от 0...+5°С до +8...+15°С, в отдельных районах возможны заморозки до -6°С;
Днем: от +10...+18°С до +23...+30°С.
Ночью: от +5...+12°С до +15...+20°С;
Днем: от +18...+25°С до +28...+35°С.
Во второй и третьей декадах мая синоптики прогнозируют:
Ночные температуры: от +2...+7°С до +10...+15°С;
Дневные: от +10...+15°С до +25...+30°С;
В отдельных районах с приходом арктического воздуха возможны заморозки до -6°С.
На юге и юго-востоке страны воздух прогреется до +28...+36°С. Однако такие жаркие дни могут чередоваться с прохладными периодами – до +20...+25°С. При этом на почве также не исключены кратковременные заморозки.
Итог: Май в Казахстане будет по-настоящему весенним – с чередованием тепла, жары и кратковременных похолоданий. Основная особенность месяца — дефицит осадков и температурные контрасты, особенно в южных и северных регионах страны.
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