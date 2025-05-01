Майская погода удивит: жара, пыльные бури и ночные заморозки

Согласно консультативному прогнозу РГП «Казгидромет», май 2025 года в Казахстане ожидается теплее обычного, при этом осадков будет меньше нормы почти по всей территории страны. Подробности прогноза приводит NUR.KZ со ссылкой на государственную метеослужбу, передает Lada.kz

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Среднемесячная температура: выше климатической нормы

По оценке синоптиков, температурный фон в мае превысит средние многолетние значения на большей части республики:

Температура будет выше нормы на 1 градус почти повсеместно;

В пределах нормы температура сохранится лишь в Восточно-Казахстанской области, юго-восточной части Алматинской области, а также в регионах Жетісу и Абай.

Дефицит осадков: дождей будет меньше обычного

Количество осадков в последний весенний месяц окажется ниже средних значений в большинстве регионов. Исключение составят:

Северо-западные и северные области;

Южные районы Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей;

Юго-восток Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетісуской и Абайской областей.

В этих регионах осадки будут примерно на уровне климатической нормы.

Начало мая: грозы, дожди и пыльные бури

Первая декада месяца обещает быть неустойчивой:

Ожидаются грозовые дожди и порывистый ветер ;

На юге и юго-западе возможны пыльные бури ;

Безосадочная и малооблачная погода прогнозируется лишь в отдельные дни.

Температура воздуха: от заморозков до +36°С

Запад Казахстана:

Ночью: от +4...+9°С до +9...+14°С;

Днем: от +15...+20°С до +22...+30°С.

Юго-запад страны:

Ночью: от +10...+15°С до +12...+20°С;

Днем: от +20...+25°С до +25...+33°С.

Север, центр и восток:

Ночью: от 0...+5°С до +8...+15°С, в отдельных районах возможны заморозки до -6°С ;

Днем: от +10...+18°С до +23...+30°С.

Южные регионы:

Ночью: от +5...+12°С до +15...+20°С;

Днем: от +18...+25°С до +28...+35°С.

Конец месяца: температурные колебания и риск заморозков

Во второй и третьей декадах мая синоптики прогнозируют:

Ночные температуры: от +2...+7°С до +10...+15°С;

Дневные: от +10...+15°С до +25...+30°С;

В отдельных районах с приходом арктического воздуха возможны заморозки до -6°С.

На юге и юго-востоке страны воздух прогреется до +28...+36°С. Однако такие жаркие дни могут чередоваться с прохладными периодами – до +20...+25°С. При этом на почве также не исключены кратковременные заморозки.

Итог: Май в Казахстане будет по-настоящему весенним – с чередованием тепла, жары и кратковременных похолоданий. Основная особенность месяца — дефицит осадков и температурные контрасты, особенно в южных и северных регионах страны.